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Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл

Своей экзотической внешностью одна из самых красивых моделей 90-х обязана афро-ямайским корням

сегодня, 21:03
Автор:

Ольга Чародий

Наоми Кэмпбелл — одна из самых известных супермоделей мирового уровня. Ей завидовали, ее обожали, ею восхищались. Сегодня красавицы исполняется 51 год. Предлагаем вам посмотреть, как изменилась Черная Пантера и как она выглядит сейчас.

Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл (Фото з відкритих джерел)

Все детские годы Наоми была под опекой няни. Ее мама много гастролировала, ведь была балериной. Дочери передались гибкость и пластика матери. Так, в 7-летнем возрасте юная танцовщица появилась в одном из клипов легендарного Боба Марли "Это любовь?". А в 10 лет Кэмпбелл начала посещать балетную школу, решив идти по стопам мамы, пишет Радио Максимум.

Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл - фото 2

Своей экзотической внешностью одна из самых красивых моделей 90-х обязана афро-ямайским корням. Модельная же карьера чернокожей красавицы началась в 15 лет после того, как в парке она привлекла внимание скаута модельного агентства. Девушка очень быстро стала популярной: великолепная фигура, длинные ноги и неистовый темперамент сделали ее объектом пристального внимания прессы.

Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл - фото 3

Самая фотосессия известной модели состоялась еще в 1985 году, тогда молодая Наоми Кэмпбелл буквально взорвала мир моды, стала одной из самых известных манекенщиц. Она стала популярной благодаря тому, что была первой чернокожей женщиной, которая попала на обложку известного журнала ELLE. После этого ее развитие карьеры происходил достаточно быстро.

Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл - фото 4

В 1998-м Наоми написала книгу "Лебедь", которую довольно прохладно оценили критики. Зато прибыль от продаж пошел в фонд сомалийского Красного Креста. В целом, топ-модель посвящает много времени и сил благотворительности: она помогает собирать деньги на строительство детских садов в бедных странах, сотрудничает с Далай-ламой.

Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл - фото 5

Я занимаюсь спортом, может, не так много, как следовало бы. Однако, я уверена, что для здоровья важно иметь не только здоровое тело, но и здоровый ум. Несмотря на множество романов, супермодель ни разу не выходила замуж. Возможно, мужчин отпугивал ее неуравновешенный характер: Наоми неоднократно поднимала руку на прислугу и устраивала скандалы в общественных местах. 


Как изменилась британская секс-бомба Наоми Кэмпбелл - фото 6

Черную Пантеру не раз арестовывали и вызывали в суд за оскорбления и применение физической силы. Сейчас на ее счету романы с Майком Тайсоном, Робертом Де Ниро, басистом группы U2 Адам Клейтон и российским миллиардером Владиславом Дорониным, с которым она развелась весной 2013 года.

Напомним, сексуальная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Первое фото ребенка она опубликовала на своей странице в Инстаграм.


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Источник: https://maximum.fm/
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