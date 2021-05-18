Сексуальная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Первое фото ребенка она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Наоми Кэмпбелл (фото из открытых источников)

Пол ребенка супермодель пока не раскрыла. На снимке изображены ножки новорожденного младенца в руках модели.

"Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать все ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви большей, чем эта", — написала Наоми под фотографией.

С пополнением в семье Наоми поздравили Марк Джейкобс, Риккардо Тиши и Донателла Версаче, главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфулл, актрисы Зои Салдана и Софи Тернер, певица Рита Ора, модели Ева Герцигова, Хелена Кристенсен, Адут Акеч и многие другие.

Как сообщали ранее шеф-повар супермодели Наоми Кэмпбелл рассказал о системе питания знаменитости и о том, как ей удается сохранять стройную фигуру. По словам кулинара, манекенщица — вегетарианка и строго ограничивает себя в ряде продуктов. Так, он поведал, что "черная пантера" не употребляет молоко, глютен и ряд других продуктов. Кэмпбелл очень любит свежие овощи и бульоны. Наоми ест экологически чистую пищу с большим количеством специй и трав. Также повар отметил, что супермодель, которая часто летает самолетами, на борт всегда берет свою еду. Не отказывается Наоми и от сладкого. Например, время от времени она себя балует банановым пудингом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская фотомодель Снежана Онопко десять лет терпела побои мужа. По словам Онопко, супруг поднял на нее руку на следующий день после свадьбы, а на протяжении всей совместной жизни побои, измены и унижения продолжались регулярно.

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