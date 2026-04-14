"Как крыса ест мой желудок": французский актер хочет пройти эвтаназию
"Как крыса ест мой желудок": французский актер хочет пройти эвтаназию

Французский актер Арно Дэни заявил о намерении пройти эвтаназию после тяжелых осложнений после операции.

14 апреля 2026, 12:45
В конце марта миром облетела новость об эвтаназии 25-летней испанки Ноелии Кастильо Рамос, которая после травматического опыта решила покончить жизнью. Подобное решение принял французский актер и режиссер Арно Дени. Он хочет пойти на ассистированное самоубийство после нескольких лет борьбы с сильной хронической болью, возникшей после медицинской операции.

Французский актер Арно Дени. Фото из открытых источников

42-летний Арно Дени в 2023 году перенес операцию по удалению паховой грыжи в клинике Амбруаза Паре в Париже. В ходе процедуры врачи установили полипропиленовую сетку, однако вместо ожидаемого улучшения в Дени начались серьезные осложнения.

По словам актера, после операции он столкнулся с рядом тяжелых симптомов: кровь в моче и кале, нарушение слуха и зрения, бессонница, потеря аппетита и сильная слабость. Со временем к этому добавились неврологические, иммунные и пищеварительные проблемы.

В определенный момент Дени отправился в Соединенные Штаты, где заплатил около 50 тысяч евро за операцию по удалению импланта. Однако и это не принесло облегчения.

"Из крепкого, спортивного мужчины весом 86 кг я превратился в старика весом 69 кг... У меня такое ощущение, будто мой желудок ест крыса", – сказал Дэни в интервью "Le Parisien".

Поскольку во Франции законодательство по ассистированному самоубийству еще находится на стадии обсуждения, актер начал процедуру в Бельгии, где эвтаназия легальна.

Арно Дени заявляет, что из-за постоянной боли потерял возможность вести нормальную жизнь.

"Я больше не могу выйти из дома, у меня нет социальной жизни, у меня вообще нет жизни. Я потерял все, что составляет достоинство человеческой жизни. И становится все хуже. Я живу как неизлечимо больной раком", – объяснил Дени.

Актер надеется завершить процедуру уже в этом году.

Источник: https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/01/08/arnaud-denis-comedien-et-metteur-en-scene-de-theatre-veut-se-faire-euthanasier-en-belgique_6661025_3224.html
