"Ніби щур їсть мій шлунок": французький актор хоче пройти евтаназію

У кінці березня світом облетіла новина про евтаназію 25-річної іспанки Ноелії Кастільйо Рамос, яка після травматичного досвіду вирішила покінчити з життям. Подібне рішення прийняв французький актор і режисер Арно Дені. Він хоче піти на асистованого самогубство після кількох років боротьби з сильним хронічним болем, який виник після медичної операції.

Французький актор Арно Дені. Фото з відкритих джерел

42-річний Арно Дені у 2023 році переніс операцію з видалення пахової грижі в клініці Амбруаза Паре у Парижі. Під час процедури лікарі встановили поліпропіленову сітку, однак замість очікуваного покращення у Дені почалися серйозні ускладнення.

За словами актора, після операції він зіткнувся з низкою тяжких симптомів: кров у сечі та калі, порушення слуху й зору, безсоння, втрата апетиту та сильну слабкість. З часом до цього додалися неврологічні, імунні та травні проблеми.

В певний момент Дені вирушив до Сполучених Штатів, де заплатив близько 50 тисяч євро за операцію з видалення імпланта. Проте і це не принесло полегшення.

"З міцного, спортивного чоловіка вагою 86 кг я перетворився на старого вагою 69 кг... У мене таке відчуття, ніби мій шлунок їсть пацюк", – сказав Дені в інтерв'ю "Le Parisien".

Оскільки у Франції законодавство щодо асистованого самогубства ще перебуває на стадії обговорення, актор розпочав процедуру в Бельгії, де евтаназія є легальною.

Арно Дені заявляє, що через постійний біль втратив можливість вести нормальне життя.

"Я більше не можу вийти з дому, у мене немає соціального життя, у мене взагалі немає життя. Я втратив усе, що становить гідність людського життя. І стає все гірше. Я живу як невиліковно хворий на рак", – пояснив Дені.

Актор сподівається завершити процедуру вже цього року.

