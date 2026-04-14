"Ніби щур їсть мій шлунок": французький актор хоче пройти евтаназію

Slava Kot
У кінці березня світом облетіла новина про евтаназію 25-річної іспанки Ноелії Кастільйо Рамос, яка після травматичного досвіду вирішила покінчити з життям. Подібне рішення прийняв французький актор і режисер Арно Дені. Він хоче піти на асистованого самогубство після кількох років боротьби з сильним хронічним болем, який виник після медичної операції.
Французький актор Арно Дені. Фото з відкритих джерел
42-річний Арно Дені у 2023 році переніс операцію з видалення пахової грижі в клініці Амбруаза Паре у Парижі. Під час процедури лікарі встановили поліпропіленову сітку, однак замість очікуваного покращення у Дені почалися серйозні ускладнення.
За словами актора, після операції він зіткнувся з низкою тяжких симптомів: кров у сечі та калі, порушення слуху й зору, безсоння, втрата апетиту та сильну слабкість. З часом до цього додалися неврологічні, імунні та травні проблеми.
В певний момент Дені вирушив до Сполучених Штатів, де заплатив близько 50 тисяч євро за операцію з видалення імпланта. Проте і це не принесло полегшення.
Оскільки у Франції законодавство щодо асистованого самогубства ще перебуває на стадії обговорення, актор розпочав процедуру в Бельгії, де евтаназія є легальною.
Арно Дені заявляє, що через постійний біль втратив можливість вести нормальне життя.
Актор сподівається завершити процедуру вже цього року.
