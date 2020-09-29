Совсем юная: Джамала показала серию архивных подростковых фото

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Любовь Блажко
Украинская исполнительница решила поностальгировать, опубликовав на своей странице в социальных сетях архивные фото со времен, когда она еще жила в Крыму. Об этом пишет издание lux.
Джамала. Фото: korrespondent
Впервые об этой талантливой девушке заговорили после победы на музыкальном конкурсе "Новая волна" в 2009 году. Тогда ее 4 октавы оценили такие звезды как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. После своего участия в "Новой волне" артистка стала известна в Украине и за ее пределами.
Под снимками Джамала написала, что когда была маленькой, то очень хотела жить в квартире. Однако теперь ее взгляды изменились, и она бы не против приобрести собственный дом. Также она добавила, что дом – это место, где всегда ждут.
Певица говорит, что сейчас ей не хватает своего уютного сада и посаженных ею цветов. Она очень любит свою квартиру, но ей хочется больше пространства и заземленности, как выразилась звезда.
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