Совсем юная: Джамала показала серию архивных подростковых фото

Украинская исполнительница решила поностальгировать, опубликовав на своей странице в социальных сетях архивные фото со времен, когда она еще жила в Крыму. Об этом пишет издание lux.

Джамала. Фото: korrespondent

Впервые об этой талантливой девушке заговорили после победы на музыкальном конкурсе "Новая волна" в 2009 году. Тогда ее 4 октавы оценили такие звезды как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. После своего участия в "Новой волне" артистка стала известна в Украине и за ее пределами.

Под снимками Джамала написала, что когда была маленькой, то очень хотела жить в квартире. Однако теперь ее взгляды изменились, и она бы не против приобрести собственный дом. Также она добавила, что дом – это место, где всегда ждут.

Певица говорит, что сейчас ей не хватает своего уютного сада и посаженных ею цветов. Она очень любит свою квартиру, но ей хочется больше пространства и заземленности, как выразилась звезда.

"На самом деле, дом — это место, где тебя ждут. Но иногда хочется развалиться на топчане. Есть у меня друзья, которые живут в частном доме, а мечтают о квартире, и наоборот", — написала Джа.

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