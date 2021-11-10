Как Памела Андерсон выглядит без макияжа (ФОТО)

54-летняя актриса и модель, секс-идол 90-х годов Памела Андерсон ушла из социальных сетей и наслаждается спокойной жизнью обычного человека. Недавно папарацци удалось сфотографировать звезду в Малибу.

Памела Андерсон / Фото: @pamelaanderson

На кадрах, которые опубликованы на странице издания Daily Mail Celebrity в Twitter видно, что знаменитость в обыденном образе прогуливается по улице города со стаканом кофе. Памела была одета в белую футболку, спортивные штаны серого цвета и резиновые шлепанцы. Волосы знаменитость распустила, а на ее лице не было и грамма косметики. Свой образ Андерсон дополнила черной сумкой Birkin и солнцезащитными очками в темной оправе.





Напомним, что в январе 2021 года секс-символ 90-х годов Памела Андерсон, известная миру по сериалу "Спасатели Малибу" и журналу Playboy вышла замуж в шестой раз. Избранником звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Церемония не была пышной — по словам очевидцев, все было очень скромно и в узком кругу. Влюбленные познакомились в начале 2020 года и вместе провели карантин и изоляцию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Памела Андерсон в январе 2020 года пошла под венец в пятый раз. Ее мужем стал ее старый друг Джон Питерсон. Но в браке они прожили всего 12 дней, после чего решили разъехаться и "переосмыслить" свои отношения.

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