logo

BTC/USD

68610.54

ETH/USD

4841.64

LTC/USD

288.07

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Как Памела Андерсон выглядит без макияжа (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Памела Андерсон выглядит без макияжа (ФОТО)

Американскую актрису и фотомодель Памелу Андерсон запечатлели на улице в Малибу без грамма косметики

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

54-летняя актриса и модель, секс-идол 90-х годов Памела Андерсон ушла из социальных сетей и наслаждается спокойной жизнью обычного человека. Недавно папарацци удалось сфотографировать звезду в Малибу.

Как Памела Андерсон выглядит без макияжа (ФОТО)

Памела Андерсон / Фото: @pamelaanderson

На кадрах, которые опубликованы на странице издания Daily Mail Celebrity в Twitter видно, что знаменитость в обыденном образе прогуливается по улице города со стаканом кофе. Памела была одета в белую футболку, спортивные штаны серого цвета и резиновые шлепанцы. Волосы знаменитость распустила, а на ее лице не было и грамма косметики. Свой образ Андерсон дополнила черной сумкой Birkin и солнцезащитными очками в темной оправе.

Как Памела Андерсон выглядит без макияжа (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в январе 2021 года секс-символ 90-х годов Памела Андерсон, известная миру по сериалу "Спасатели Малибу" и журналу Playboy вышла замуж в шестой раз. Избранником звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Церемония не была пышной — по словам очевидцев, все было очень скромно и в узком кругу. Влюбленные познакомились в начале 2020 года и вместе провели карантин и изоляцию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Памела Андерсон в январе 2020 года пошла под венец в пятый раз. Ее мужем стал ее старый друг Джон Питерсон. Но в браке они прожили всего 12 дней, после чего решили разъехаться и "переосмыслить" свои отношения.

Читайте также, что 27-летняя Анна Неплях, которая в этом году получила титул "Мисс Украина Вселенная-2021" продемонстрировала, как выглядит без косметики. Девушка опубликовала кадры, на которых позирует в спортивных лосинах и топе, стоя перед зеркалом. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!