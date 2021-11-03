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«Мисс Украина Вселенная-2021» показала себя без макияжа (ФОТО)

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях показала, как выглядит без грамма косметики

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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27-летняя Анна Неплях, которая в этом году получила титул "Мисс Украина Вселенная-2021" продемонстрировала, как выглядит без косметики.

«Мисс Украина Вселенная-2021» показала себя без макияжа (ФОТО)

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадры, на которых позирует в спортивных лосинах и топе, стоя перед зеркалом. Анна сфотографировалась без косметики и продемонстрировала подписчикам не идеальный пресс, а свои складки на животе. 

Девушка написала, что эти фотографии сделаны не "до" и "после", а с разницей в одну минуту. Анна отметила, что людям нужно принять тот факт, что никто не идеален и нужно научиться принимать себя и свое тело, вместесо складочками, целлюлитом, прыщами и секущимися кончиками волос. 

Победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" призывает всех любить себя и не стремиться к идеалу, потому что в погоне за ним, люди забывают быть счастливыми. 

"Мало кто понимает, что нас украшает искренность и любовь к себе", "Как всегда точно и душевно подмечено", "Умничка и красавица", "Это точно", — написали фолловеры в комментариях.

«Мисс Украина Вселенная-2021» показала себя без макияжа (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в октябре в Киеве выбрали победительницу конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". Ею стала экс-участница проекта "Холостяк-10" Анна Неплях. За корону и титул соревновались 15 девушек с разных уголков Украины. Теперь Анна будет представлять нашу страну на международном конкурсе, который пройдет в Израиле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые из селебрити не стесняются показывать себя без косметики, чем доказывают, что натуральность всегда в тренде. СМИ показали, как без макияжа выглядит Тина Кароль, Настя Каменских, Дорофеева и другие.


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