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Как российские оккупанты разрушили дом звезды фильмов "Как там Катя?" и "Хозяин 2""

Российские войска уничтожили дом украинского актера Алексея Череватенко

сегодня, 16:43
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Черновалова Кристина

Алексей Череватенко, известный украинский актер, потерял свой дом в результате войны. В первые дни российского вторжения в Украину его многоэтажный дом в Бородянке, Киевская область, был разрушен вражескими обстрелами. Оккупанты не только заняли его квартиру, но и звонили ему, утверждая, что являются его поклонниками.

Как российские оккупанты разрушили дом звезды фильмов "Как там Катя?" и "Хозяин 2""

Алексей Череватенко

Когда началась война, Череватенко с семьей находился на даче в небольшом селе под Киевом. Понимая опасность, актер принял решение увезти свою семью на Закарпатье, подальше от военных действий. В это время их квартира в Бородянке, как оказалось, была захвачена российскими солдатами.

В одном из интервью актер рассказал, что ему позвонили оккупанты из его же квартиры. Они нашли его фотографии и номер телефона, вероятно, на его личном сайте. 

"Они мне позвонили и сказали: 'Мы ваши поклонники, смотрели ваши фильмы. Как вы там?' — рассказывает Алексей. По их акценту и деталям, которые они упомянули, я сразу понял, что они находятся у меня дома."

Через несколько дней после этого разговора российские войска разбомбили многоэтажный дом, в котором жила семья Череватенко. В результате десятки семей, включая детей, остались без крыши над головой. Актер вспоминает, что его соседи успели вынести из квартиры его документы и прятались с ними в подвалах во время обстрелов.

Прошло уже более двух лет, а разрушенный дом так и не восстановлен.

"Дом до сих пор стоит в руинах, и никто ничего не предпринимает. Люди потеряли свои дома, и многие из них с детьми теперь не знают, где жить," — поделился артист в интервью OBOZ.UA.

Несмотря на потерю, актер остается оптимистом: "Я мужчина, восстановлю всё, заработаем и построим новый дом. Хотя и нам сейчас нелегко, живем на даче, но справимся."



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/rosiyani-telefonuvali-meni-z-moei-kvartiri-zirka-serialu-dilnichij-z-dvrz-vpershe-rozpoviv-scho-soldati-rf-zrobili-z-jogo-zhitlom-pid-kievom.htm
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