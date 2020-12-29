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Как выглядела звезда "Служебного романа" в молодости: появились фото

Алиса Фрейндлих является одной из самых успешных актрис СССР

сегодня, 15:41
Автор:

Любовь Блажко

Популярная российская актриса, которая была госпитализирована из-за коронавируса, получила известность благодаря не одной яркой и запоминающейся роли в кино. Она сыграла в таких кинолентах, как "Агония", "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера" и еще множество других. Поэтому вам наверняка было бы интересно посмотреть, как выглядела актриса в молодости. 

Как выглядела звезда "Служебного романа" в молодости: появились фото

Алиса Фрейндлих. Фото: obozrevatel

Что известно о жизни знаменитости:

Отец актрисы Бруно Фрейндлих также был известным советским актером, а мама на протяжении всей жизни играла в самодеятельности. Их семья по происхождению – немцы. Дедушка и бабушка будущей звезды переехали в Россию в XVIII веке.

Алиса окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. До 30 лет в кино ей доставались лишь эпизодичные роли, первую значимую роль Фрейндлих предложили в 40 лет. Это была главная роль в "Служебном романе".

В 2011 году актриса перенесла операцию на кишечнике, которая была вызвана из-за многих лет курения. Известно, что курить она начала в 36, когда не стало ее матери. 

Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 2
Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 3
Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 4
Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 5
Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 6
Как выглядела звезда ”Служебного романа” в молодости: появились фото - фото 7
Что известно о состоянии здоровья актрисы:
У 86-летней знаменитости обширное поражение легких, поэтому ближайшую театральную постановку, в которой актриса принимала участие, вынуждены были отменить. 
Согласно информации, которая размещена в Telegram-канале "Life Shot", у Алисы Фрейндлих 80 процентов поражения легких. Известно, что сейчас кислород поступает через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, динамика отрицательная. 
Ранее издание "Комментарии" сообщало, звезда "Служебного романа" госпитализирована с коронавирусом. Известная российская актриса Алиса Фрейндлих, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Служебный роман", попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/kak-vyiglyadela-frejndlih-v-molodosti-obnarodovanyi-foto-legendarnoj-aktrisyi.htm
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