Звезда "Служебного романа" госпитализирована с коронавирусом: что известно о ее состоянии

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Любовь Блажко
Известная российская актриса Алиса Фрейндлих, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Служебный роман", попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. Telegram-канал "Mash на Мойке" передает, что она уже несколько дней находится в инфекционном отделении 122-й больницы им. Соколова.
Алиса Фрейндлих. Фото: obozrevatel
У 86-летней знаменитости обширное поражение легких, поэтому ближайшую театральную постановку, в которой актриса принимала участие, вынуждены были отменить.
Согласно информации, которая размещена в Telegram-канале "Life Shot", у Алисы Фрейндлих 80 процентов поражения легких. Известно, что сейчас кислород поступает через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, динамика отрицательная.
В больницу актриса попала еще 25 декабря, тогда у нее было поражено 36 процентов легких. Через некоторое время пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова заявила, что Фрейндлих сейчас находится в реанимационной палате и ее состояние стабильное.
Алиса Фрейндлих является известной российской и советской актрисой, которая сыграла не в одном популярном фильме. Это такие работы, как "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпка", "Агония" и еще множество других. Киноленты с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа.
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