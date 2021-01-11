kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.01.2021

BTC/USD

32297.05

ETH/USD

1007.25

LTC/USD

126.71

НБУ 11.01.2021

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты": появились фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты": появились фото

Избранницей актера стала дочь известного комика

сегодня, 14:34
Автор:

Любовь Блажко

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, который получил звание "самого сексуального мужчины планеты", наконец-то решил показать фанатам свою возлюбленную. Об этом пишет obozrevatel. 

Как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты": появились фото

Майкл Б. Джордан. Фото: gq.ru

Девушку зовут Лори Харви, она является дочерью популярного комика Стива Харви. Так, Майкл опубликовал на своей странице в социальных сетях романтическое фото с избранницей.  

Стоит добавить, что совместные снимки пара выложила в сеть одновременно. На них влюбленные выглядят счастливыми и беззаботными. Зимние каникулы Джордан и Харви провели вместе. 

Также известно, что ранее актер поделился, что его будущая вторая половинка обязательно должна иметь прекрасное чувство юмора, а также понимать его и не бояться проявлять свою заботу о нем. 

Как выглядит девушка ”самого сексуального мужчины планеты”: появились фото - фото 2
Как выглядит девушка ”самого сексуального мужчины планеты”: появились фото - фото 3
Как выглядит девушка ”самого сексуального мужчины планеты”: появились фото - фото 4

Майкл Б. Джордан – американский актер, который получил известность после съемок в фильмах "Станция Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2". 

Лори Харви – приемная дочь известного Стива Харви, американского актера, писателя и комика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядит девушка, из-за которой ушел участник "Холостячки" Андрей Рыбак. Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще будучи на проекте честно признался, что у него есть другая девушка, впервые показал поклонникам свою избранницу. 
Так, Андрей опубликовал на своей странице в социальных сетях общее фото с Алиной, на котором они позировали в обнимку. Но к камере они были повернуты спиной в тот момент. Стоит также добавить, что его девушка тоже разместила это фото в своем Instagram. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/samyij-seksualnyij-muzhchina-planetyi-vpervyie-pokazal-svoyu-vozlyublennuyu.htm?_ga=2.54154784.969152786.1610363382-552441561.1586852293&_gl=1*cmaali*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMDM2MzM4MS4y
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ