Как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты": появились фото

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, который получил звание "самого сексуального мужчины планеты", наконец-то решил показать фанатам свою возлюбленную. Об этом пишет obozrevatel.

Майкл Б. Джордан. Фото: gq.ru

Девушку зовут Лори Харви, она является дочерью популярного комика Стива Харви. Так, Майкл опубликовал на своей странице в социальных сетях романтическое фото с избранницей.

Стоит добавить, что совместные снимки пара выложила в сеть одновременно. На них влюбленные выглядят счастливыми и беззаботными. Зимние каникулы Джордан и Харви провели вместе.

Также известно, что ранее актер поделился, что его будущая вторая половинка обязательно должна иметь прекрасное чувство юмора, а также понимать его и не бояться проявлять свою заботу о нем.

Майкл Б. Джордан – американский актер, который получил известность после съемок в фильмах "Станция Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Лори Харви – приемная дочь известного Стива Харви, американского актера, писателя и комика.

Так, Андрей опубликовал на своей странице в социальных сетях общее фото с Алиной, на котором они позировали в обнимку. Но к камере они были повернуты спиной в тот момент. Стоит также добавить, что его девушка тоже разместила это фото в своем Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!