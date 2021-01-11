Как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты": появились фото

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Любовь Блажко
33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, который получил звание "самого сексуального мужчины планеты", наконец-то решил показать фанатам свою возлюбленную. Об этом пишет obozrevatel.
Майкл Б. Джордан. Фото: gq.ru
Девушку зовут Лори Харви, она является дочерью популярного комика Стива Харви. Так, Майкл опубликовал на своей странице в социальных сетях романтическое фото с избранницей.
Стоит добавить, что совместные снимки пара выложила в сеть одновременно. На них влюбленные выглядят счастливыми и беззаботными. Зимние каникулы Джордан и Харви провели вместе.
Также известно, что ранее актер поделился, что его будущая вторая половинка обязательно должна иметь прекрасное чувство юмора, а также понимать его и не бояться проявлять свою заботу о нем.
Майкл Б. Джордан – американский актер, который получил известность после съемок в фильмах "Станция Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".
Лори Харви – приемная дочь известного Стива Харви, американского актера, писателя и комика.
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