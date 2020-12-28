Девушка, из-за которой ушел участник "Холостячки" Андрей Рыбак: как она выглядит

Язык
Coinspot 28.12.2020
BTC/USD
26822.17
ETH/USD
732.31
LTC/USD
130.28
НБУ 28.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще будучи на проекте честно признался, что у него есть другая девушка, впервые показал поклонникам свою избранницу.
Андрей Рыбак. Фото: obozrevatel
Так, Андрей опубликовал на своей странице в социальных сетях общее фото с Алиной, на котором они позировали в обнимку. Но к камере они были повернуты спиной в тот момент. Стоит также добавить, что его девушка тоже разместила это фото в своем Instagram.
Она работает фотомоделью, поэтому на странице девушки можно найти парочку откровенных снимков. Алина активно ведет свой профиль в социальных сетях.
Известно, что Андрей Рыбак признался "холостячке" Ксении Мишиной, что перед тем, как идти на проект, он пообещал этой девушке (Алине), что не будет влюбляться в главную героиню реалити-проекта. В следующем выпуске он покинул проект, а в пост-шоу заявил, что вернувшись домой, он возобновил отношения с Алиной. И теперь не боится говорить об этом открыто и публиковать совместные романтические фото.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости