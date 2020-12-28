Девушка, из-за которой ушел участник "Холостячки" Андрей Рыбак: как она выглядит

Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще будучи на проекте честно признался, что у него есть другая девушка, впервые показал поклонникам свою избранницу.

Андрей Рыбак. Фото: obozrevatel

Так, Андрей опубликовал на своей странице в социальных сетях общее фото с Алиной, на котором они позировали в обнимку. Но к камере они были повернуты спиной в тот момент. Стоит также добавить, что его девушка тоже разместила это фото в своем Instagram.

Она работает фотомоделью, поэтому на странице девушки можно найти парочку откровенных снимков. Алина активно ведет свой профиль в социальных сетях.

Известно, что Андрей Рыбак признался "холостячке" Ксении Мишиной, что перед тем, как идти на проект, он пообещал этой девушке (Алине), что не будет влюбляться в главную героиню реалити-проекта. В следующем выпуске он покинул проект, а в пост-шоу заявил, что вернувшись домой, он возобновил отношения с Алиной. И теперь не боится говорить об этом открыто и публиковать совместные романтические фото.

Участник реалити "Холостячка" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт поделился своими мыслями по поводу того сканадала, который разгорелся вокруг его друга и участника шоу Андрея Рыбака. Как выяснилось в седьмом выпуске, у Андрея были отношения с девушкой, когда он шел на проект. Более того, он пообещал ей не влюбляться в "Холостячку", а ходить "как на работу" на свидания. Ранее издание "Комментарии" сообщало, участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте.

Эллерт на своей странице в социальных сетях заявил, что даже не подозревал, что у Андрея может произойти нечто подобное. Поэтому такая новость даже для близкого друга Андрея оказалась "сюрпризом".

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