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Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО)

Опубликован список самых богатых детей в мире, которые несмотря на молодой возраст, могут похвастаться крупной суммой на счету

4 июля 2021, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые дети не переживают по поводу учебы, экзаменов и не волнуются за собственное будущее, ведь знают, что на их счету уже хранится многомиллионное состояние. Кто они, самые богатые дети мира? 

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО)

Как выглядят самые богатые дети в мире (фото из открытых источников)

Принц Джордж Кембриджский

7-летний наследник Уильяма и Кэтрин Кембриджских, по официальным данным, имеет на своем счету миллиард долларов. И он третьим, после отца и дяди, в очереди на британский трон. Даже если титул в будущем достанется кому-то другому, принцу Джорджу волноваться не стоит, ведь он будет получать 400 млн каждый год из госбюджета. 

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО) - фото 2

Фото: GETTY IMAGES


Дэннилин Биркхед

Состояние 14-летней девочки оценивают в более 59 млн долларов, которые ей по наследству перешли от матери Анны Николь Смит — легенды Playboy. Но Дэннилин и сама хорошо зарабатывает, отец помог ей начать модельную карьеру еще в 6 лет, поэтому девочка активно развивается и растет маминой копией.

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО) - фото 3

Фото: GETTY IMAGES


Ник Д’алоизио

Парню уже 25 лет, и он известный интернет-предприниматель и программист. Ник в 15-летнем возрасте изобрел Summly, который в 2013 году продал Yahoo!, как сообщалось, за 30 миллионов долларов США, что сделало его одним из самых молодых self-made-миллионеров в мире.

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО) - фото 4

Фото:  Bloomberg


Сури Круз

15-летняя дочь актера Тома Круза и Кэти Холмс растет настоящей красоткой и регулярно попадает в число самых модных детей мира. На личном счету девочки хранится где-то 270 миллионов долларов.

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО) - фото 5

Фото: Splash news


Джейлен Бледсо

В 17 лет он уже стал генеральным директором своей собственной IT-компании под названием Jaylen D. Bledsoe Group. Его стартап вырос в глобальный миллионный бизнес и сейчас в компании работают более 150 человек. В последний раз его детище было оценено в 3,5 миллиона долларов.

Как выглядят самые богатые дети в мире (ФОТО) - фото 6

Фото из открытых источников

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия.


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Источник: https://lucky-women.ru/samye-batyeeti-mira-eta-shesterka-vas-udivit-2/
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