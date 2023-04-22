Как железо: друг Зеленского рассказал, как он изменился за последний год

Один из лучших друзей украинского президента Владимира Зеленского, артист комедийного жанра Евгений Кошевой рассказал об изменениях, которые, по его мнению, сильно изменили Зеленского за последний год.

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Алексея Суханова, актер рассказал, что на лице президента редко появляется улыбка.

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"Он стал крепче. Улыбка у него с лица ушла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда бывает так, что что-то напишет, и я думаю: "О, ты в форме, брат". Конечно, сложно видеть человека, который 17 лет улыбается и вместе с ним ты, а тут теперь иначе..." – рассказал комик.

Кошевой утверждает, что с момента полномасштабной российской войны украинский лидер государства стал сильным. Поэтому, слушая его обращения, друг Зеленского придерживается мнения, что наши сограждане уже не будут отпускать его с президентской должности.

"Он стал как железо. Когда видишь его интервью, когда он встречается с мировыми лидерами, то видишь взрослого лидера своей нации. Думаю, после такого его не отпустят украинцы. И вернуться в профессию в целом будет очень сложно", — подытожил актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Кошевого попала в скандал из-за хамского поведения и танцев под российскую музыку. Дочь юмориста Евгения Кошевого активна в социальных сетях и успела довести до возмущения ее других пользователей сети. С 15-летней Варей произошли изменения, она совсем не маленькая девочка, она быстро повзрослела. В интернете появляется много новых видеороликов. Девушка снимает их, сопровождая разной музыкой, в том числе и русской. Это заметили пользователи сети. Они пишут, что больше года продолжается война РФ против Украины, слушать песни российских исполнителей не уместно.