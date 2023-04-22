Как железо: друг Зеленского рассказал, как он изменился за последний год

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Лиля Воробьева
Один из лучших друзей украинского президента Владимира Зеленского, артист комедийного жанра Евгений Кошевой рассказал об изменениях, которые, по его мнению, сильно изменили Зеленского за последний год.
Владимир Зеленский и Евгений Кошевой (фото из открытых источников)
Отвечая на вопрос Алексея Суханова, актер рассказал, что на лице президента редко появляется улыбка.
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"Он стал крепче. Улыбка у него с лица ушла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда бывает так, что что-то напишет, и я думаю: "О, ты в форме, брат". Конечно, сложно видеть человека, который 17 лет улыбается и вместе с ним ты, а тут теперь иначе..." – рассказал комик.
Кошевой утверждает, что с момента полномасштабной российской войны украинский лидер государства стал сильным. Поэтому, слушая его обращения, друг Зеленского придерживается мнения, что наши сограждане уже не будут отпускать его с президентской должности.
"Он стал как железо. Когда видишь его интервью, когда он встречается с мировыми лидерами, то видишь взрослого лидера своей нации. Думаю, после такого его не отпустят украинцы. И вернуться в профессию в целом будет очень сложно", — подытожил актер.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Кошевого попала в скандал из-за хамского поведения и танцев под российскую музыку. Дочь юмориста Евгения Кошевого активна в социальных сетях и успела довести до возмущения ее других пользователей сети. С 15-летней Варей произошли изменения, она совсем не маленькая девочка, она быстро повзрослела. В интернете появляется много новых видеороликов. Девушка снимает их, сопровождая разной музыкой, в том числе и русской. Это заметили пользователи сети. Они пишут, что больше года продолжается война РФ против Украины, слушать песни российских исполнителей не уместно.
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