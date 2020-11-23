Какая актриса раздевается в фильмах чаще других

Эксперты портала Bingo Sites провели исследование и выяснили, какие голливудские актрисы чаще остальных раздеваются в кадрах кинофильмов.

ФОТО: Getty images, campari. com

Первое место в рейтинге досталось звезде фильмов "Казино "Рояль" и "Дом странных детей Мисс Перегрин" Еве Грин. Знаменитость провела в кадре без одежды 1730 секунд, что в общей сумме составляет 29 минут.

На втором месте оказалась оскароносная актриса Хелен Миррен, которая была обнаженной в фильмах почти 24 минуты. И тройку лидеров замкнула голливудская красотка Анджелина Джоли, которую Хелен обогнала всего на несколько секунд.

В рейтинге также попали Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон и многие другие знаменитые киноактрисы.

К слову, еще в одном рейтинге, который касается обнаженности в кадрах, победила Марго Робби, сыгравшая в фильме "Однажды…в Голливуде". Белокурая красотка в половине своих фильмов появляется в нижнем белье и это не удивительно, ведь у Марго потрясающая фигура.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая актриса больше остальных матерится в кадрах кинофильмов.

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