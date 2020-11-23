Какая актриса раздевается в фильмах чаще других

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Светлана Шкурупий
Эксперты
портала Bingo Sites провели исследование и выяснили, какие голливудские актрисы
чаще остальных раздеваются в кадрах кинофильмов.
ФОТО: Getty images, campari. com
Первое
место в рейтинге досталось звезде фильмов "Казино "Рояль" и "Дом странных детей
Мисс Перегрин" Еве Грин. Знаменитость провела в кадре без одежды 1730 секунд,
что в общей сумме составляет 29 минут.
На
втором месте оказалась оскароносная актриса Хелен Миррен, которая была обнаженной
в фильмах почти 24 минуты. И тройку лидеров замкнула голливудская красотка
Анджелина Джоли, которую Хелен обогнала всего на несколько секунд.
В
рейтинге также попали Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон и многие
другие знаменитые киноактрисы.
К
слову, еще в одном рейтинге, который касается обнаженности в кадрах, победила
Марго Робби, сыгравшая в фильме "Однажды…в Голливуде". Белокурая красотка в
половине своих фильмов появляется в нижнем белье и это не удивительно, ведь у Марго
потрясающая фигура.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какая актриса больше остальных матерится в
кадрах кинофильмов.
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