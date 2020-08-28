"Какая-то минимальная искра всегда будет": Дорофеева и Позитив рассказали о первом знакомстве

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали о том, с чего началось их знакомство. Об этом пишет издание newsyou.

Любимцы украинской публики не так давно заявили о том, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. Тогда эта новость стала полной неожиданностью для фанатов, они до последнего верили в то, что дуэт снова воссоединится.

"Время и Стекло". Фото: golos.

Надя рассекретила подробности их знакомства. Еще за два года до создания группы, артисты гуляли по Симферополю, проводя вместе достаточно много времени. Как-то раз они прогуляли до самого утра: много говорили и даже танцевали медленный танец во дворе перед домом. Дорофеева признается, что тогда Леша очень ей понравился, но до поцелуя дело так и не дошло.

Алексей объяснил это тем, что не хотел портить отношения с такой прекрасной девушкой.

"Я нормальный парень в плане культуры поведения с девушкой, воспитания. Но какая-то минимальная искра всегда есть и всегда будет", - рассказывает артист.

Уже после того, как певица переехала в столицу, и они начали работать вместе, вся романтика сразу исчезла. Их отношения стали только дружескими и рабочими.

После того как ребята решили порознь строить свою карьеру, Леша заявил, что будет переживать за свою коллегу и всячески поддерживать ее.





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