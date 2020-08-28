Тина Кароль и Snoop Dogg презентовали совместную песню

Украинская певица записала совместную песню с рэпером Snoop Dogg. Композиция получила название “Blow Your Mind”, она уже доступна на стримминг-платформах во всем мире. Об этом пишет издание lemonade.

На своей странице в социальных сетях Тина Кароль призналась, что совместное творчество с американским исполнителем стало для нее полной неожиданностью. Год назад она подписала контракт с популярным лейблом, когда артистке позвонили и сказали, что хотят записать совместную работу.

Тина Кароль. Фото: rbc.

Также исполнительница призналась, что в телефонном разговоре ее предупредили, что на запись ее куска песни есть всего час. Тогда Кароль сразу обратилась к одному из известных украинских авторов, с которым сотрудничала.

"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны", - делится Кароль на своей странице в Facebook.



На новую песню звезды решили не снимать клип, а сделать lyric-video, в связи с пандемией во всем мире.





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