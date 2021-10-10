Какие голливудские знаменитости не окончили школу (ФОТО)

Многие мировые знаменитости начали свою карьеру еще в подростковом возрасте, поэтому не окончили школу, поставив на первое место работу. Это не значит, что нужно следовать их примеру, просто путь к успеху и славе может быть разным.

Звезды Голливуда, которые не закончили школу / Фото: iStock

Кэмерон Диас

Американская актриса, звезда фильмов "Ангелы Чарли" и "Маска" бросила школу в 16-летнем возрасте, поставив на первое место модельный бизнес. Вскоре голубоглазая блондинка получила первую роль в кино и стала одной из самых популярных актрис Голливуда.





Райан Гослинг

В 17 лет Райан бросил школу, чтобы посвятить себя творчеству. Актерство было для него в приоритете. Вместе с Джастином Тимберлейком и Бритни Спирс он входил в знаменитый "Клуб Микки Мауса".

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS



Николь Кидман

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" оставила школу в юном возрасте из-за того, что ее мама болела и нужно было зарабатывать деньги. Будущая знаменитость работала массажисткой и няней, но успевала каждый день проходить кастинги и пробы. В 15 лет Николь получила свою первую роль, которая принесла ей известность.





Кэтрин Зета-Джонс

Британская актриса, лаурет премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс бросила школу в 15-летнем возрасте ради карьеры. Пока ее сверстники сидели за партами, она участвовала в полнометражных картинах.





Фото: David Shankbone

Рианна

Известная певица также бросила школу в 16 лет, выбрав карьеру. Будущая звезда подписала контракт с Def Jam Recordings и начала активно заниматься творчеством.





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