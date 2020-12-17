Какие суммы жертвуют украинским знаменитостям и блогерам подписчики на Patreon

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Елизавета Черных
Patreon — международный веб-сайт, на котором авторы контента могут
распространять его с помощью платной подписки или предоставлять дополнительный
контент для своих подписчиков, за который блогеры получают ежемесячные
пожертвования. Таким образом автор может оставаться свободным от продюсеров,
телеканалов или издательств.
ФОТО: Из открытых источников
По данным исследования, которое провел автор образовательного
YouTube-канала Назар Токарь, больше всего на Patreon зарабатывает
известный телеведущий Сергей Притула. Подписчики жертвуют ему 9 712
долларов в месяц.
На второй строчке рейтинга заработка оказались авторы проекта
"Телевидение Торонто" — они зарабатывают 7 999 долларов от своих
поклонников.
В топе по прибыли также оказался и благотворительные фонд "Вернись живым", канал Skrupin.ua, украинская журналистка Янина Соколова и канал "Проклятый рационалист" Артема Албула. По данным исследования, на первую двадцатку рейтинга пользователи жертвуют 57 тысяч долларов, а сумма бюджета всех проанализированных каналов составляет более 90 тысяч долларов. Ежемесячное пожертвование одного пользователя составляет 5,80 долларов.
Автор исследования также отметил, что представленные данные были собраны
только с тех украинских YouTube каналов, чья статистика находится в свободном
доступе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том,
сколько зарабатывают молодые учителя в Украине.
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