Какие суммы жертвуют украинским знаменитостям и блогерам подписчики на Patreon

Patreon — международный веб-сайт, на котором авторы контента могут распространять его с помощью платной подписки или предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков, за который блогеры получают ежемесячные пожертвования. Таким образом автор может оставаться свободным от продюсеров, телеканалов или издательств.

ФОТО: Из открытых источников

По данным исследования, которое провел автор образовательного YouTube-канала Назар Токарь, больше всего на Patreon зарабатывает известный телеведущий Сергей Притула. Подписчики жертвуют ему 9 712 долларов в месяц.

На второй строчке рейтинга заработка оказались авторы проекта "Телевидение Торонто" — они зарабатывают 7 999 долларов от своих поклонников.

В топе по прибыли также оказался и благотворительные фонд "Вернись живым", канал Skrupin.ua, украинская журналистка Янина Соколова и канал "Проклятый рационалист" Артема Албула. По данным исследования, на первую двадцатку рейтинга пользователи жертвуют 57 тысяч долларов, а сумма бюджета всех проанализированных каналов составляет более 90 тысяч долларов. Ежемесячное пожертвование одного пользователя составляет 5,80 долларов.





"Итак, да, вы не ошиблись, украинский YouTube благодаря своим зрителям имеет ежегодный бюджет, который пересек отметку в один миллион долларов", — написал Назар Токарь.

Автор исследования также отметил, что представленные данные были собраны только с тех украинских YouTube каналов, чья статистика находится в свободном доступе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывают молодые учителя в Украине.

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