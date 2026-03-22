Какое состояние оставил после себя Чак Норрис: кто получит большие деньги

20 марта мир прощался с легендарным актером Чаком Норрисом, умершим в возрасте 86 лет. Звезда культовых боевиков оставил после себя не только знаковые роли, но и значительное финансовое наследие, которое составляет около 70 миллионов долларов.

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Мировую известность Чак Норрис получил благодаря мастерству боевых искусств, открывшей ему путь к кино. Настоящий прорыв в карьере произошел в 1990-х годах после выхода популярного телесериала "Уокер, техасский рейнджер", где актер исполнил главную роль. Проект быстро превратился в телевизионный феномен и принес Норрису международное признание.

В то же время актер зарабатывал не только благодаря ролям на экране. Он активно приобщался к продюсированию сериала, что позволило ему получать гораздо большую прибыль, чем другие его коллеги. Впоследствии Норрис создал собственный бренд, заключал рекламные контракты и инвестировал в разные бизнес-проекты, благодаря чему доходы стабильно росли в течение десятилетий.

По данным платформы Celebrity Net Worth, общий капитал актера оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Это делает его одним из богатейших представителей жанра боевиков своего поколения.

Ожидается, что основную часть наследства получат члены семьи Норриса. У него остались пятеро детей: сыновья Майк и Эрик от первого брака с Диан Холечек, внебрачная дочь Дина от предыдущих отношений, а также близнецы Дакота и Данили от второй жены Джины О'Келли. Детали распределения имущества пока не разглашаются.

