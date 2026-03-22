Шанувальники Чака Норріса шоковані, дізнавшись справжнє ім'я актора

Після новини про смерть легендарного актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса багато шанувальників раптово відкрили для себе несподіваний факт: ім’я, під яким його знав увесь світ, було лише сценічним псевдонімом. Насправді зірку бойовиків звали Карлос Рей Норріс.

Чак Норріс. Фото з відкритих джерел

Карлос Рей Норріс народився 10 березня 1940 року. Прізвисько "Чак", яке згодом стало його ім'ям у кіно, він отримав під час служби у Повітряних Силах армії США. У 1958 році 18-річний Норріс був направлений на авіабазу Осан у Південній Кореї. Саме там товариші по службі почали називати його "Чак".

Існує кілька версій походження цього імені. За однією з них, знайомий пояснив, що іспанське ім’я "Carlos" англійською відповідає "Charles", скороченням від якого є "Чак". За іншою версією, це було жартівливе прізвисько. Норріс служив у військовій поліції й не літав, тому товариші називали його "Ground Chuck", що перекладається, як "наземний Чак". Також називають фарш із яловичини.

Самому Чаку Норрісу нове ім’я сподобалося. Коротке і звучне, воно добре запам’ятовувалося. Після повернення до США, коли Карлос Рей почав брати участь у турнірах з карате, він уже підписувався як Чак Норріс. Коли ж він прийшов у кіно, його ім’я вже стало брендом.

Хоча для світу він назавжди залишився Чаком Норрісом, його справжнє ім’я Карлос Рей Норріс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Брюса Вілліса насправді звати не так, як думали фанати актора.

Також "Коментарі" писали про те, які справжні імена таких відомих людей, як Наталі Портман, Тіни Тернер та Віна Дізеля.