Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО)

BTC/USD
33699.61
ETH/USD
1882.91
LTC/USD
130.34
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
48-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Другая женщина" и "Отпуск по обмену" Камерон Диас "засветила" лицо своей единственной дочери.
Камерон Диас (фото из открытых источников)
Папарацци удалось сфотографировать малышку на улице, когда Камерон собиралась уехать по делам и сажала ребенка в машину. На кадрах видно половину лица девочки, но можно отметить, что она обладательница пухленьких щечек. Сейчас дочери Камерон Диаз, которую они с возлюбленным назвали Рэддикс, всего полтора года.
Известно, что актриса относится к числу голливудских знаменитостей, которые предпочитают скрывать свою личную жизнь от общественности. Камерон даже временно ушла из кино, чтобы полностью посветить себя семье. Ходят слухи, что актриса и ее супруг Бенджи прибегали к услугам суррогатного материнства, но некоторые западные источники, ссылаясь на близкое окружение звезды, заявили, что Камерон прибегла к процедуре ЭКО. Впрочем, звездные супруги никак эту информацию не комментируют.
После того как в сеть попали фотографии малышки Рэддикс, начали с новой волной ходить слухи, что голливудская актриса беременна. На новых фото Камерон появилась в черных лосинах и тунике, скрывающей фигуру, а это стало поводом для различных догадок.
фото: Legion-media
Напомним, голливудская актриса Камерон Диас призналась, что появление ребенка — лучшая часть ее жизни. Она занимается малышкой, убирает и готовит, а иногда делает все одновременно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Другая женщина" Камерон Диас призналась, что подумывает вернуться в кинематограф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
sa
сегодня, 12:09
ентарии
sa
сегодня, 12:09
s