Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО)

48-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Другая женщина" и "Отпуск по обмену" Камерон Диас "засветила" лицо своей единственной дочери.

Камерон Диас (фото из открытых источников)

Папарацци удалось сфотографировать малышку на улице, когда Камерон собиралась уехать по делам и сажала ребенка в машину. На кадрах видно половину лица девочки, но можно отметить, что она обладательница пухленьких щечек. Сейчас дочери Камерон Диаз, которую они с возлюбленным назвали Рэддикс, всего полтора года.

Известно, что актриса относится к числу голливудских знаменитостей, которые предпочитают скрывать свою личную жизнь от общественности. Камерон даже временно ушла из кино, чтобы полностью посветить себя семье. Ходят слухи, что актриса и ее супруг Бенджи прибегали к услугам суррогатного материнства, но некоторые западные источники, ссылаясь на близкое окружение звезды, заявили, что Камерон прибегла к процедуре ЭКО. Впрочем, звездные супруги никак эту информацию не комментируют.

После того как в сеть попали фотографии малышки Рэддикс, начали с новой волной ходить слухи, что голливудская актриса беременна. На новых фото Камерон появилась в черных лосинах и тунике, скрывающей фигуру, а это стало поводом для различных догадок.

фото: Legion-media



Напомним, голливудская актриса Камерон Диас призналась, что появление ребенка — лучшая часть ее жизни. Она занимается малышкой, убирает и готовит, а иногда делает все одновременно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Другая женщина" Камерон Диас призналась, что подумывает вернуться в кинематограф.

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