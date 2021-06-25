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Главная Новости Звезды персона Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО)
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Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО)

В сеть попали фотографии единственной дочери американской актрисы Камерон Диаз: как выглядит малышка

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

48-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Другая женщина" и "Отпуск по обмену" Камерон Диас "засветила" лицо своей единственной дочери. 

Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО)

Камерон Диас (фото из открытых источников)

Папарацци удалось сфотографировать малышку на улице, когда Камерон собиралась уехать по делам и сажала ребенка в машину. На кадрах видно половину лица девочки, но можно отметить, что она обладательница пухленьких щечек. Сейчас дочери Камерон Диаз, которую они с возлюбленным назвали Рэддикс, всего полтора года.

Известно, что актриса относится к числу голливудских знаменитостей, которые предпочитают скрывать свою личную жизнь от общественности. Камерон даже временно ушла из кино, чтобы полностью посветить себя семье. Ходят слухи, что актриса и ее супруг Бенджи прибегали к услугам суррогатного материнства, но некоторые западные источники, ссылаясь на близкое окружение звезды, заявили, что Камерон прибегла к процедуре ЭКО. Впрочем, звездные супруги никак эту информацию не комментируют. 

После того как в сеть попали фотографии малышки Рэддикс, начали с новой волной ходить слухи, что голливудская актриса беременна. На новых фото Камерон появилась в черных лосинах и тунике, скрывающей фигуру, а это стало поводом для различных догадок.

Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО) - фото 2
Камерон Диас впервые «засветила» лицо дочери (ФОТО) - фото 3

фото: Legion-media

Напомним, голливудская актриса Камерон Диас призналась, что появление ребенка — лучшая часть ее жизни. Она занимается малышкой, убирает и готовит, а иногда делает все одновременно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Другая женщина" Камерон Диас призналась, что подумывает вернуться в кинематограф.


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/mamina-ili-papina-beremennaya-kemeron-diaz-vpervye-zasvetila-rozhdennuyu_id272296_a103
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