Канадская модель завершила карьеру через косметические операции

Канадская супермодель прошлого столетия Линда Евангелиста призналась в том, как косметологические операции уничтожили ее жизни. Об этом пишет ВВС Украина.

Модель, что была звездой в 90-е, ушла с работы из-за побочного действия операций, фото с открытых источников

Модель написала о последствиях косметологических процедур по удалению жира в соцсети. По ее словам, именно через эти операции с криолипосакции у нее развилась болезнь — парадоксальная гиперплазия жировой ткани, женщина начала полнеть. Такими были побочные действия двух операций на теле.



Из-за изменений в организме женщина бросила карьеру и стала сидеть дома. У модели развилась депрессия и она лечится до сих пор от расстройств эмоционального состояния. Однако уже устала прятаться от публики и решила подать судебный иск на клинику, где ей делали эти две операции, которые оставили ее тело "деформированным".



Сейчас женщине 56 лет, у нее есть внучка от падчерицы и единственный сын. Бывшая модель решилась на исповедь перед публикой, потому что хочет выходить на улицу и жить дальше, несмотря на болезнь.

Линду называли хамелеоном за возможность перевоплощаться в разные образы, она в свое время получала огромные гонорары за присутствие на мероприятиях.



Как сообщал портал "Комментарии", модель показала, вид бикини увеличивает ягодицы до размеров, как у Ким Кардашьян. Модель утверждает, что нашла формулу, чтобы лучше выглядеть в бикини. Она отметила, если надеть трусики бикини в форме буквы "V", напоминающие хвост кита, то пятая точка выглядит больше.

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