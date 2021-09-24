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Канадская модель завершила карьеру через косметические операции

Женщина рассказала о фактах, которые ранее не решалась сообщить

сегодня, 21:25
Автор:

Козлова Альбіна

Канадская супермодель прошлого столетия Линда Евангелиста призналась в том, как косметологические операции уничтожили ее жизни. Об этом пишет ВВС Украина.

Канадская модель завершила карьеру через косметические операции

Модель, что была звездой в 90-е, ушла с работы из-за побочного действия операций, фото с открытых источников

Модель написала о последствиях косметологических процедур по удалению жира в соцсети. По ее словам, именно через эти операции с криолипосакции у нее развилась болезнь — парадоксальная гиперплазия жировой ткани, женщина начала полнеть. Такими были побочные действия двух операций на теле.

Из-за изменений в организме женщина бросила карьеру и стала сидеть дома. У модели развилась депрессия и она лечится до сих пор от расстройств эмоционального состояния. Однако уже устала прятаться от публики и решила подать судебный иск на клинику, где ей делали эти две операции, которые оставили ее тело "деформированным".

Сейчас женщине 56 лет, у нее есть внучка от падчерицы и единственный сын. Бывшая модель решилась на исповедь перед публикой, потому что хочет выходить на улицу и жить дальше, несмотря на болезнь.

Линду называли хамелеоном за возможность перевоплощаться в разные образы, она в свое время получала огромные гонорары за присутствие на мероприятиях.

Как сообщал портал "Комментарии", модель показала, вид бикини увеличивает ягодицы до размеров, как у Ким Кардашьян. Модель утверждает, что нашла формулу, чтобы лучше выглядеть в бикини. Она отметила, если надеть трусики бикини в форме буквы "V", напоминающие хвост кита, то пятая точка выглядит больше.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58663129
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