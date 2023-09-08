Кардашьян попросила Байдена "остановить новый геноцид армян"

Ким Кардашьян обратилась к Джо Байдену с просьбой остановить новый геноцид армян. Об этом сообщают "Комментарии".

Ким Кардашьян

"Моя просьба к президенту Джо Байдену остановить новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана", — написала американская телезвезда и предпринимательница на своей странице в Фейсбук.

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Кардашьян также опубликовала ссылку на свою статью в издании Rolling Stone в соавторстве с продюсером Эриком Исраэляном, в которой требует, чтобы Азербайджан разблокировал Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению.

"МЫ АРМЯНЕ. Мы являемся потомками переживших Геноцид армян, и мы не хотим говорить о признании или увековечивании памяти еще одного геноцида в будущем", — сказано в публикации.

Отметим, что в данный момент Азербайджан производит переброску своих войск к границам Армении, в район так называемого Зангезурского коридора. По итогам Второй карабахской войны, Азербайджан требовал создания этого коридора, который соединит азербайджанскую Нахичевань с остальной частью этой страны.

В это же время Россия, недовольная прозападным креном внешней политики Армении, назвала враждебным по отношению к РФ планы Армении по проведению совместных армяно-американских военных учений, визит супруги армянского премьера Анны Акопян в Киев и запуск процесса ратификации Римского статута МУС, согласно выданному ордеру которого санкционируется арест Путина за похищение украинских детей.

Армения в свою очередь высказывала недовольство тем, что в ходе Второй карабахской войны Россия не оказала военной помощи своему союзнику по ОДКБ. Фактически, Армения высказала подозрение в негласной поддержке Россией Азербайджана.

На этом фоне российская Z-общественность стала заявлять о "предательстве" со стороны Армении и угрозе "вернуть Карабах в родную гавань" — Азербайджану.