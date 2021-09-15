Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе

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Хмільовська Інна
Аудиозапись 1970 года легендарного исполнителя Джона Леннона, которую он поет во время визита в Данию пойдет с молотка в Копенгагене 28 сентября. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на аукционный дом Bruun Rassmussen.
Джон Леннон, фото с открытых источников
Кассета с 33-минутную записю была оценена на уровне от 27 000 до 40 000 евро (32 000 долл. США). Это было выставлено на продажу четырьмя людьми, которые были подростками, когда они встретили певца Битлз, который проводил участие в зиме 1969-1970 годов в небольшом городе на западном побережье Дании.
В конце декабря 1969 года Леннон посетил Данию, чтобы провести время с дочерью, которая жила а то время в Северной Ютландии. Визит, который длился несколько недель, во многом пошел незамеченным. Но как только его присутствие было обнаружено, звезда попал на пресс-конференцию. Благодаря ряду непредвиденных событий и плохой погоды четырех учеников в старших классах завершились интервью у Леннона после пресс-конференции в неформальной обстановке. Леннон был застрелен в Нью-Йорке в 1980 году.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный диджей попал в центр секс-скандала.
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