Известный диджей Дипло попал в центр секс-скандала

Всемирно известному диджею Дипло вручили судебный запрет относительно скандального дела.



Фото: outstyle.org

Сообщается, что американский музыкант, чтобы отомстить девушке, разместил в сети ее эротическое фото. Жертва рассказывает, что он угрожал всем, кто встанет на ее защиту.

Адвокат девушки, Лиза Блум, 13 ноября подала запрос в суд на временный приказ на имя Томаса Уэсли известного как Дипло, чтобы тот немедленно прекратил размещать непристойные фотографии ее клиентки. Согласно документу диджей должен удалить все фото, если на них нет письменного разрешения от девушки.

"Мы рады сообщить, что в соответствии с судебным приказом от 16 ноября 2020 года, Суд Лос-Анджелеса распорядился нашими ходатайствами и принял во внимание все наши требования и судебный запрет", — сообщает сторона защиты пострадавшей.

В свою очередь, адвокат Уэсли Брайан Фридман заявил, что женщина преследовала Уэсли, его семью и друзей.

"Существует ряд доказательств того, почему не следует верить возмутительным претензиям истца. Мы с нетерпением ждем возможности представить их в суде", — сообщил адвокат музыканта и добавил, что он никоим образом не нарушил закон. "Он неоднократно давал понять, что не хочет иметь ничего общего с этой личностью и требует, прекращение ее нападок".

Американские СМИ сообщают, что истица познакомилась с Дипло в 2014 году. Тогда ей было 17, а музыканту 36. Через несколько лет они стали обмениваться эротическими фотографиями и имели близкие отношения. В документах представленных в суде говорится, что девушка запретила ему распространять фотографии.

В прошлом месяце в соцсети Twitter женщины начали рассказывать о своем опыте общения с известным на весь мир музыкантом. Тогда девушка поняла, что Уэсли просто "охотился" на таких, как она. После этого она выставила свою историю на показ, после чего диджей начал публиковать сексуальные подробности их встреч.

Пострадавшая заявляет, что он даже нанял частного детектива, чтобы напугать девушку и заставить ее замолчать. Музыкант начал отвечать на сообщения пользователей добавляя к ним видео с эротическим содержанием, на которых и была девушка.

"Это был акт мести. Это обернулось для меня эмоциональным крахом. Я была посрамлена", — сообщает девушка в материалах судебного дела.

Сейчас Суд Лос-Анджелеса вынес Дипло судебный запрет по делу женщины и обязал удалить все файлы с эротическим содержанием.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Бритни Спирс проиграла суд против отца.

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