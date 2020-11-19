kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

17847.97

ETH/USD

471.63

LTC/USD

80.88

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Известный диджей Дипло попал в центр секс-скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный диджей Дипло попал в центр секс-скандала

Музыкант разместил в сети эротические фото и видео ради мести бывшей

19 ноября 2020, 23:54
Автор:

Диденко Светлана

Всемирно известному диджею Дипло вручили судебный запрет относительно скандального дела.

Известный диджей Дипло попал в центр секс-скандала

Фото: outstyle.org

Сообщается, что американский музыкант, чтобы отомстить девушке, разместил в сети ее эротическое фото. Жертва рассказывает, что он угрожал всем, кто встанет на ее защиту.

Адвокат девушки, Лиза Блум, 13 ноября подала запрос в суд на временный приказ на имя Томаса Уэсли известного как Дипло, чтобы тот немедленно прекратил размещать непристойные фотографии ее клиентки. Согласно документу диджей должен удалить все фото, если на них нет письменного разрешения от девушки.

"Мы рады сообщить, что в соответствии с судебным приказом от 16 ноября 2020 года, Суд Лос-Анджелеса распорядился нашими ходатайствами и принял во внимание все наши требования и судебный запрет", — сообщает сторона защиты пострадавшей.

В свою очередь, адвокат Уэсли Брайан Фридман заявил, что женщина преследовала Уэсли, его семью и друзей.

"Существует ряд доказательств того, почему не следует верить возмутительным претензиям истца. Мы с нетерпением ждем возможности представить их в суде", — сообщил адвокат музыканта и добавил, что он никоим образом не нарушил закон. "Он неоднократно давал понять, что не хочет иметь ничего общего с этой личностью и требует, прекращение ее нападок".

Американские СМИ сообщают, что истица познакомилась с Дипло в 2014 году. Тогда ей было 17, а музыканту 36. Через несколько лет они стали обмениваться эротическими фотографиями и имели близкие отношения. В документах представленных в суде говорится, что девушка запретила ему распространять фотографии.

В прошлом месяце в соцсети Twitter женщины начали рассказывать о своем опыте общения с известным на весь мир музыкантом. Тогда девушка поняла, что Уэсли просто "охотился" на таких, как она. После этого она выставила свою историю на показ, после чего диджей начал публиковать сексуальные подробности их встреч.

Пострадавшая заявляет, что он даже нанял частного детектива, чтобы напугать девушку и заставить ее замолчать. Музыкант начал отвечать на сообщения пользователей добавляя к ним видео с эротическим содержанием, на которых и была девушка.

"Это был акт мести. Это обернулось для меня эмоциональным крахом. Я была посрамлена", — сообщает девушка в материалах судебного дела.

Сейчас Суд Лос-Анджелеса вынес Дипло судебный запрет по делу женщины и обязал удалить все файлы с эротическим содержанием.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Бритни Спирс проиграла суд против отца.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/temporary-restraining-order-granted-against-diplo-revenge-porn-case-n1248184
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ