Катя Осадчая очаровала сеть ярким осенним образом (фото)

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Любовь Блажко
Популярная телеведущая на своей странице в социальных сетях поделилась, какие цвета осени любит больше всего. Она опубликовала снимок, который передает невероятную осеннюю атмосферу.
Катя Осадчая. Фото: rbc
Так, знаменитость позирует в черном платье с цветочным принтом, сидя на осенних листьях. Она дополнила свой образ массивными ботинками и собранными в хвост волосами.
Одной из первых свежий пост прокомментировала известная актриса и модель Даша Астафьева. Она написала "Красиво!", поставив в конце сердечко. Поклонники тоже оценили эффектный образ Осадчей, написав, что она выглядит просто потрясающе.
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