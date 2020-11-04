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Катя Осадчая очаровала сеть ярким осенним образом (фото)

Звезда написала, какие цвета больше всего ей нравятся в осени

сегодня, 16:42
Автор:

Любовь Блажко

Популярная телеведущая на своей странице в социальных сетях поделилась, какие цвета осени любит больше всего. Она опубликовала снимок, который передает невероятную осеннюю атмосферу.

Катя Осадчая очаровала сеть ярким осенним образом (фото)

Катя Осадчая. Фото: rbc

Так, знаменитость позирует в черном платье с цветочным принтом, сидя на осенних листьях. Она дополнила свой образ массивными ботинками и собранными в хвост волосами. 

"Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый. А какие цвета любите вы?", — подписала публикацию Осадчая. 

Одной из первых свежий пост прокомментировала известная актриса и модель Даша Астафьева. Она написала "Красиво!", поставив в конце сердечко. Поклонники тоже оценили эффектный образ Осадчей, написав, что она выглядит просто потрясающе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Юрий Горбунов рассказал, в чем заключается секрет счастливого брака. Так, ведущий уверен в том, что какая бы ситуация не случилась в жизни, всегда нужно быть надежной опорой для своей половинки. Также он добавил, что для настоящей любви не существует никакого "я", а есть только "мы". При таком подходе отношения будут здоровыми, а самое главное – обоим партнерам будет комфортно в них находится. Если смотреть на отношения мужчины и женщины именно под таким углом, то никому не захочется уходить. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHK89pch992/
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