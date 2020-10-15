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"Связь будет долгой и крепкой": Юрий Горбунов рассказал, в чем заключается секрет счастливого брака

Они проводят вместе практически все время: дома, на работе, на отдыхе

сегодня, 19:33
Автор:

Любовь Блажко

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая и Юрий Горбунов для многих являются примером счастливой семьи. Ведь эти двое практически все свое время проводят вдвоем: на работе, дома и на отдыхе. В чем секрет крепких и долгих отношений ведущий рассказал в программе "Хто зверху?" на Новом канале. Об этом пишет издание lux.

"Связь будет долгой и крепкой": Юрий Горбунов рассказал, в чем заключается секрет счастливого брака

Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: lux.fm

Так, Юрий уверен в том, что какая бы ситуация не случилась в жизни, всегда нужно быть надежной опорой для своей половинки. Также он добавил, что для настоящей любви не существует никакого "я", а есть только "мы". При таком подходе отношения будут здоровыми, а самое главное – обоим партнерам будет комфортно в них находится. Если смотреть на отношения мужчины и женщины именно под таким углом, то никому не захочется уходить, говорит ведущий. 

"В отношениях нужно поменьше использовать "я". Только когда два "я" перейдут в "мы", связь будет крепкой и счастливой. Другими словами, нужно думать и заботиться не только о себе, а и о человеке, с которым вы связали свою жизнь", — подытожил Горбунов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Катя Осадчая растрогала фанатов домашней идиллией с мужем. Ведущая опубликовала фотографию, которую подписала словами, что в такие холодные дни нужно греть друг друга объятиями. А поклонники не могли не оценить такого нежного снимка, поэтому не пожалели приятных слов в их адрес. Во многих комментариях можно прочесть, что люди пишут, что звезды прямо светятся от любви, и что настоящие чувства можно разглядеть в их глазах. 


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