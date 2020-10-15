"Связь будет долгой и крепкой": Юрий Горбунов рассказал, в чем заключается секрет счастливого брака

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Любовь Блажко
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая и Юрий Горбунов для многих являются примером счастливой семьи. Ведь эти двое практически все свое время проводят вдвоем: на работе, дома и на отдыхе. В чем секрет крепких и долгих отношений ведущий рассказал в программе "Хто зверху?" на Новом канале. Об этом пишет издание lux.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: lux.fm
Так, Юрий уверен в том, что какая бы ситуация не случилась в жизни, всегда нужно быть надежной опорой для своей половинки. Также он добавил, что для настоящей любви не существует никакого "я", а есть только "мы". При таком подходе отношения будут здоровыми, а самое главное – обоим партнерам будет комфортно в них находится. Если смотреть на отношения мужчины и женщины именно под таким углом, то никому не захочется уходить, говорит ведущий.
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