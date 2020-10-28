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Кайли Дженнер впервые призналась, почему не хочет показывать себя настоящую

Кайли Дженнер рассказала, что скрывает от фанов настоящую себя, и вот по каким причинам

сегодня, 18:02
Автор:

Любовь Блажко

Американская знаменитость в своем интервью для YouTube-канала блогера Джеймса Чарльза честно рассказала, по каким причинам она не хочет показывать поклонникам настоящую себя. Об этом пишет издание lux.

Кайли Дженнер впервые призналась, почему не хочет показывать себя настоящую

Кайли Дженнер. Фото: lux.fm

Так, основательница Kylie Cosmetics в разговоре с ведущим заявила, что ей постоянно приходится быть такой, какой ее хотят видеть фанаты, а не такой, какая она есть на самом деле. Она добавила, что подобная ситуация сложилась из-за того, что общественность наотрез отказывается воспринимать ее настоящую. 

Огромное количество негативных комментариев и критики в ее адрес заставили звезду сомневаться в себе, постоянно прячась за тем образом, который она создала. 

"По мере того, как я становилась все более популярной, люди говорили действительно гадкие вещи о том, кто я на самом деле, о моей личности и о том, что я люблю в себе больше всего. Это приносило мне больше боли, чем когда я играла персонажа и не показывала всего", — призналась Дженнер.

Кайли рассказывает, что подобное положение вещей просто приводит ее в ужас, поэтому уже в скором времени она намерена исправить эту ситуацию. Она говорит, что приложит максимум усилий для того, чтобы общество смогло принять ее настоящие черты характера, а не вымышленный образ. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Кейли Дженнер снялась в эротической фотосессии. 


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