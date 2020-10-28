Кайли Дженнер впервые призналась, почему не хочет показывать себя настоящую

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Любовь Блажко
Американская знаменитость в своем интервью для YouTube-канала блогера Джеймса Чарльза честно рассказала, по каким причинам она не хочет показывать поклонникам настоящую себя. Об этом пишет издание lux.
Кайли Дженнер. Фото: lux.fm
Так, основательница Kylie Cosmetics в разговоре с ведущим заявила, что ей постоянно приходится быть такой, какой ее хотят видеть фанаты, а не такой, какая она есть на самом деле. Она добавила, что подобная ситуация сложилась из-за того, что общественность наотрез отказывается воспринимать ее настоящую.
Огромное количество негативных комментариев и критики в ее адрес заставили звезду сомневаться в себе, постоянно прячась за тем образом, который она создала.
Кайли рассказывает, что подобное положение вещей просто приводит ее в ужас, поэтому уже в скором времени она намерена исправить эту ситуацию. Она говорит, что приложит максимум усилий для того, чтобы общество смогло принять ее настоящие черты характера, а не вымышленный образ.
Как ранее сообщали "Комментарии", Кейли Дженнер снялась в эротической фотосессии.
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