Кэмерон Диас - 54: актриса изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

30 августа свой день рождения отметила одна из самых известных актрис Голливуда Кэмерон Диас. За годы карьеры она прошла путь от яркой звезды комедий 1990-х до мамы, предпринимателя и актрисы, открыто говорящей о естественном старении.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас приобрела мировую известность благодаря ролям в фильмах "Маска", "Кое-что о Мэри", "Ангелы Чарли" и "Банды Нью-Йорка". В 1990-х и начале 2000-х годов ее считали одним из главных секс-символов Голливуда. Ее узнаваемыми чертами стали широкая улыбка, голубые глаза и смелые эксперименты с внешностью.

Однако со временем отношение актрисы к стандартам красоты изменилось. Кэмерон Диас неоднократно заявляла, что больше не хочет скрывать морщины и не хочет подстраиваться под требования индустрии. Сегодня она делает ставку на природность, минимум косметики и комфорт.

Кэмерон Диас. Фото: instagram / camerondiaz

Кэмерон Диас. Фото: instagram / camerondiaz

После выхода фильма Энни в 2014 году актриса фактически поставила карьеру на паузу. Диас объясняла решение желанием вернуть контроль над собственной жизнью и больше времени уделять семье. В 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Реддикс и сына Кардинала.

Кэмерон Диас. Фото: instagram / camerondiaz

Во время перерыва актриса не оставалась без дела. Она основала бренд органического вина Avaline, а также занималась написанием книг о здоровье и уходе за телом. После примерно десяти лет вне большого кино Диас решила возвратиться на экран. Ее камбэк состоялся в фильме Netflix "Снова в действии" (Back in Action), где она сыграла вместе с Джейми Фоксом.

Сегодня Кэмерон Диас остается узнаваемой голливудской звездой, однако ее образ существенно отличается от того, какой публика привыкла видеть ее в 1990-х. Актриса демонстрирует, что возраст не обязательно означает отказ от активной жизни, карьеры или публичности.

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