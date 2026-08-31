Кемерон Діас - 54: акторка змінилася до невпізнання (ФОТО)

30 серпня свій день народження відзначила одна з найвідоміших акторок Голлівуду Кемерон Діас. За роки кар’єри вона пройшла шлях від яскравої зірки комедій 1990-х до мами, підприємниці та акторки, яка відкрито говорить про природне старіння.

Кемерон Діас

Кемерон Діас здобула світову популярність завдяки ролям у фільмах "Маска", "Дещо про Мері", "Ангели Чарлі" та "Банди Нью-Йорка". У 1990-х і на початку 2000-х років її вважали одним з головних секс-символів Голлівуду. Її впізнаваними рисами стали широка посмішка, блакитні очі та сміливі експерименти із зовнішністю.

Однак з часом ставлення акторки до стандартів краси змінилося. Кемерон Діас неодноразово заявляла, що більше не прагне приховувати зморшки та не хоче підлаштовуватися під вимоги індустрії. Сьогодні вона робить ставку на природність, мінімум косметики та комфорт.

Кемерон Діас. Фото: instagram / camerondiaz

Кемерон Діас. Фото: instagram / camerondiaz

Після виходу фільму "Енні" у 2014 році акторка фактично поставила кар’єру на паузу. Діас пояснювала рішення бажанням повернути контроль над власним життям і більше часу приділяти родині. У 2015 році вона вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена. Подружжя виховує двох дітей: доньку Реддікс та сина Кардинала.

Кемерон Діас. Фото: instagram / camerondiaz

Під час перерви акторка не залишалася без справ. Вона заснувала бренд органічного вина Avaline, а також займалася написанням книжок про здоров’я та догляд за тілом. Після приблизно десяти років поза великим кіно Діас вирішила повернутися на екран. Її камбек відбувся у фільмі Netflix "Знову в дії" (Back in Action), де вона зіграла разом з Джеймі Фоксом.

Сьогодні Кемерон Діас залишається впізнаваною голлівудською зіркою, однак її образ суттєво відрізняється від того, якою публіка звикла бачити її у 1990-х. Акторка демонструє, що вік не обов’язково означає відмову від активного життя, кар’єри чи публічності.

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