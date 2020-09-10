Кэти Холмс нашла замену Тому Крузу: кто стал ее избранником

Известная актриса, звезда фильма "Не бойся темноты" Кэти Холмс, личная жизнь которой после развода с Томом Крузом находилась в тени, завела новые любовные отношения. Избранником знаменитости стал известный ресторатор Эмилио Витоло. Такой информацией поделилось издание TMZ.

Кэти Холмс

Актриса даже не пытается скрывать свой новый роман. Ее часто видят вместе с бойфрендом в ресторане Нью-Йорка Emilio's Ballato, которым владеет отец ее избранника. Папарацци сделали несколько снимков пары, на которых видно, что они мило разговаривают, а на некоторых кадрах заметен их жаркий поцелуй.

Инсайдер предполагает, что Кэти познакомилась с Эмилио в этом же ресторане, потому что в нем часто отдыхают голливудские знаменитости.

Напомним, что Кэти Холмс в 2006 году вышла замуж за актера Тома Круза, от которого родила дочь Сури (ей уже 14 лет). Но их брак продлился всего шесть лет. После этого, в СМИ ходила информация, что актриса встречается с Джейми Фоксом, но официально они свои отношения не подтверждали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джонни Деппа подозревают в романе с молодой моделью.

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