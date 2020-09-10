kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10305.27

ETH/USD

366.30

LTC/USD

48.39

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Кэти Холмс нашла замену Тому Крузу: кто стал ее избранником
commentss НОВОСТИ Все новости

Кэти Холмс нашла замену Тому Крузу: кто стал ее избранником

Кэти Холмс застукали за жаркими поцелуями

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса, звезда фильма "Не бойся темноты" Кэти Холмс, личная жизнь которой после развода с Томом Крузом находилась в тени, завела новые любовные отношения. Избранником знаменитости стал известный ресторатор Эмилио Витоло. Такой информацией поделилось издание TMZ.

Кэти Холмс нашла замену Тому Крузу: кто стал ее избранником

Кэти Холмс

Актриса даже не пытается скрывать свой новый роман. Ее часто видят вместе с бойфрендом в ресторане Нью-Йорка Emilio's Ballato, которым владеет отец ее избранника. Папарацци сделали несколько снимков пары, на которых видно, что они мило разговаривают, а на некоторых кадрах заметен их жаркий поцелуй.

Инсайдер предполагает, что Кэти познакомилась с Эмилио в этом же ресторане, потому что в нем часто отдыхают голливудские знаменитости.

Напомним, что Кэти Холмс в 2006 году вышла замуж за актера Тома Круза, от которого родила дочь Сури (ей уже 14 лет). Но их брак продлился всего шесть лет. После этого, в СМИ ходила информация, что актриса встречается с Джейми Фоксом, но официально они свои отношения не подтверждали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джонни Деппа подозревают в романе с молодой моделью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!