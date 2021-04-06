Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет счастливого брака

51-летняя британская актриса, звезда фильмов "Побочный эффект" и "Зорро" Кэтрин Зета-Джонс рассказала о том, как им с Майклом Дугласом удалось прожить в счастливом браке уже 20 лет.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Знаменитость отметила, что у них с мужем разница в возрасте 25 лет, но это не помешало им построить крепкую семью. Кэтрин Зета-Джонс говорит, что каждые отношения переживают определенные взлеты и падения, но важно поддерживать их с помощью уважения и любви. Также нельзя терять чувство юмора.

"Мы никогда не теряли чувства юмора, а также всегда наслаждались компанией друг друга… Мы с мужем проводили много времени вместе, потому что у нас нет работы, которая начинается в 9 утра и заканчивается в 5 вечера, как у многих пар. Мы либо полностью работаем, либо отдыхаем", — подчеркнула голливудская актриса.

Звезда "Побочного эффекта" добавила, что они с Майклом Дугласом уважают личное пространство друг друга, любят веселиться и много смеяться.

Отметим, что красотка Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за актера Майкла Дугласа в ноябре 2000 году. У супругов есть двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. Пара вместе прошла через многие трудности и даже была на грани развода, но влюбленным удалось все преодолеть и сохранить свои отношения и брак.

Напомним, что известная модель и дизайнер Виктория Бекхэм, которая уже 21 год состоит в браке с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом, решила поделиться секретом их крепкого союза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс похвасталась вышиванкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Наряд Кэтрин украшал орнамент "Киевские каштаны".

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