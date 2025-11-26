Кейт Бекинсейл рассказала странную историю, что парень ее дочери снес 2 яйца

Рубрики
Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась странной историей, быстро ставшей вирусной и заполонившей соцсети. Хотя 52-летняя звезда пришла на шоу Jimmy Kimmel Live!, чтобы рассказать о своем новом фильме "Дикая кошка", однако разговор неожиданно перешел в рассказ о семейных курьезах.
Кейт Бекинсейл на шоу Jimmy Kimmel Live!
Кейт Беккинсейл призналась, что последние годы были для нее чрезвычайно тяжелыми, ведь в июле она потеряла мать Джуди Лоу, а в начале 2024 года умер ее отчим Рой Баттерсби. По словам актрисы, на фоне этого трагического ряда один момент стал почти абсурдным "лучиком света", а именно история о парне ее дочери Лили Шин. Как утверждает Бекинсейл, именно он "снес яйцо".
Киммел быстро вмешался, чтобы подтвердить ее слова. Ведущий был озадачен и спросил, это ли британский эвфемизм, неизвестный большинству американцев. Бекинсейл ответила, что тоже не могла в это поверить.
Однако через неделю она получила уведомление от дочери о том, что это произошло снова. Киммел спросил, поверила ли она ему, на что Бекинсейл ответила: "Я поверила, потому что он был так испуган!"
История мгновенно разошлась соцсетями, вызвав волну обсуждений. Пользователи Reddit писали, что прочли новость и до сих пор не понимают, что происходит.
Некоторые предположили, что актриса просто разыграла Киммела, ведь она известна своими эксцентричными шутками.
