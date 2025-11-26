Кейт Бекинсейл рассказала странную историю, что парень ее дочери снес 2 яйца

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась странной историей, быстро ставшей вирусной и заполонившей соцсети. Хотя 52-летняя звезда пришла на шоу Jimmy Kimmel Live!, чтобы рассказать о своем новом фильме "Дикая кошка", однако разговор неожиданно перешел в рассказ о семейных курьезах.

Кейт Бекинсейл на шоу Jimmy Kimmel Live!

Кейт Беккинсейл призналась, что последние годы были для нее чрезвычайно тяжелыми, ведь в июле она потеряла мать Джуди Лоу, а в начале 2024 года умер ее отчим Рой Баттерсби. По словам актрисы, на фоне этого трагического ряда один момент стал почти абсурдным "лучиком света", а именно история о парне ее дочери Лили Шин. Как утверждает Бекинсейл, именно он "снес яйцо".

"Ну, он сказал: "Я снес яйцо". Не из его рта или ушей, оно вышло так же, как и из курицы. Он пошел в ванную комнату и был очень удивлен, обнаружил, что снес яйцо", — рассказала Бекинсейл.

Киммел быстро вмешался, чтобы подтвердить ее слова. Ведущий был озадачен и спросил, это ли британский эвфемизм, неизвестный большинству американцев. Бекинсейл ответила, что тоже не могла в это поверить.

"Сначала я подумала: ладно, это немного украшено, очевидно, такого не бывает, не правда ли? В моей семье многое происходило, поэтому я подумала: "Ладно, твой парень снес яйцо, и что?"", — сказала актриса.

Однако через неделю она получила уведомление от дочери о том, что это произошло снова. Киммел спросил, поверила ли она ему, на что Бекинсейл ответила: "Я поверила, потому что он был так испуган!"

"Через неделю моя дочь летела назад в Нью-Йорк, и я получила сообщение, в котором было написано: "О Боже, он снова это сделал, и теперь он действительно паникует", и у него аллергия на орехи, поэтому у нас были некоторые чрезвычайные ситуации, но эта была серьезнее, чем чрезвычайная ситуация с орехами", — добавила Бекинсейл.

История мгновенно разошлась соцсетями, вызвав волну обсуждений. Пользователи Reddit писали, что прочли новость и до сих пор не понимают, что происходит.

"Я дважды перечитал эту статью и понятия не имею, что, черт возьми, все это означает", — пишет один пользователь на Reddit.

"Что за черт? Я перешел к статье, предполагая, что заглавие — кликбейт. Но в этот раз это совсем не кликбейт", — добавил другой.

Некоторые предположили, что актриса просто разыграла Киммела, ведь она известна своими эксцентричными шутками.

"Она британка. И очень эксцентричная. Она точно знает, что говорит, и это просто шутка, а не психический срыв. Это точно привлекло к ее фильму больше внимания, чем стандартный анекдот со съемочной площадки или что-нибудь такое", — предположил один.

"Она всегда рассказывает о розыгрышах, которые устраивает на ток-шоу. Уверена, что здесь она просто шутит над ведущим и зрителями", — согласилась другая.

