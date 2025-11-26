Кейт Бекінсейл розповіла дивну історію, що хлопець її доньки зніс 2 яйця

Британська акторка Кейт Бекінсейл поділилася дивною історією, яка швидко стала вірусною та заполонила соцмережі. Хоча 52-річна зірка прийшла на шоу Jimmy Kimmel Live!, щоб розповісти про свій новий фільм "Дика кішка", однак розмова несподівано перейшла в розповідь про сімейні курйози.

Кейт Бекінсейл на шоу Jimmy Kimmel Live!

Кейт Бекінсейл зізналася, що останні роки були для неї надзвичайно важкими, адже у липні вона втратила матір Джуді Лоу, а на початку 2024-го помер її вітчим Рой Баттерсбі. За словами акторки, на тлі цієї трагічної низки один момент став майже абсурдним "промінчиком світла", а саме історія про хлопця її доньки Лілі Шин. Як стверджує Бекінсейл саме він "зніс яйце".

"Ну, він сказав: "Я зніс яйце". Не з його рота чи вух, воно вийшло так само, як і з курки. Він пішов до ванної кімнати і був дуже здивований, виявив, що зніс яйце", — розповіла Бекінсейл.

Кіммел швидко втрутився, щоб підтвердити її слова. Ведучий був спантеличений та запитав, чи це британський евфемізм, який невідомий для більшості американців. Бекінсейл відповіла, що теж не могла в це повірити.

"Спочатку я подумала: гаразд, це трохи прикрашено, очевидно, такого не буває, чи не так? У моїй родині багато чого відбувалося, тому я подумала: "Гаразд, твій хлопець зніс яйце, та й що?"", — сказала акторка.

Однак, через тиждень вона отримала повідомлення від доньки про те, що це сталося знову. Кіммел запитав, чи вона йому повірила, на що Бекінсейл відповіла: "Я повірила, бо він був такий наляканий!"

"Через тиждень, моя донька летіла назад до Нью-Йорка, і я отримала повідомлення, в якому було написано: "О Боже, він знову це зробив, і тепер він справді панікує", і в нього алергія на горіхи, тому у нас були деякі надзвичайні ситуації, але ця була серйознішою, ніж надзвичайна ситуація з горіхами", — додала Бекінсейл.

Історія миттєво розійшлася соцмережами, спричинивши хвилю обговорень. Користувачі Reddit писали, що прочитали новину й досі не розуміють, що відбувається.

"Я двічі перечитав цю статтю і поняття не маю, що, чорт забирай, все це означає", — пише один користувач на Reddit.

"Що за чорт? Я перейшов до статті, припускаючи, що заголовок — клікбейт. Але цього разу це зовсім не клікбейт", — додав інший.

Деякі припустили, що акторка просто розіграла Кіммела, адже вона відома своїми ексцентричними жартами.

"Вона британка. І дуже ексцентрична. Вона точно знає, що говорить, і це просто жарт, а не психічний зрив. Це точно привернуло її фільму більше уваги, ніж стандартний анекдот зі знімального майданчика чи щось таке", — припустив один.

"Вона завжди розповідає про розіграші, які влаштовує на ток-шоу. Впевнена, що тут вона просто жартує з ведучого та глядачів", — погодилася інша.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Кейт Бекінсейл розкрила секрети ідеальної фігури.

Також "Коментарі" писали, що у Джорджі Мелоні помітили дивну поведінку під час саміту НАТО.