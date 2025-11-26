Кейт Бекінсейл розповіла дивну історію, що хлопець її доньки зніс 2 яйця

Рубрики
Британська акторка Кейт Бекінсейл поділилася дивною історією, яка швидко стала вірусною та заполонила соцмережі. Хоча 52-річна зірка прийшла на шоу Jimmy Kimmel Live!, щоб розповісти про свій новий фільм "Дика кішка", однак розмова несподівано перейшла в розповідь про сімейні курйози.
Кейт Бекінсейл на шоу Jimmy Kimmel Live!
Кейт Бекінсейл зізналася, що останні роки були для неї надзвичайно важкими, адже у липні вона втратила матір Джуді Лоу, а на початку 2024-го помер її вітчим Рой Баттерсбі. За словами акторки, на тлі цієї трагічної низки один момент став майже абсурдним "промінчиком світла", а саме історія про хлопця її доньки Лілі Шин. Як стверджує Бекінсейл саме він "зніс яйце".
Кіммел швидко втрутився, щоб підтвердити її слова. Ведучий був спантеличений та запитав, чи це британський евфемізм, який невідомий для більшості американців. Бекінсейл відповіла, що теж не могла в це повірити.
Однак, через тиждень вона отримала повідомлення від доньки про те, що це сталося знову. Кіммел запитав, чи вона йому повірила, на що Бекінсейл відповіла: "Я повірила, бо він був такий наляканий!"
Історія миттєво розійшлася соцмережами, спричинивши хвилю обговорень. Користувачі Reddit писали, що прочитали новину й досі не розуміють, що відбувається.
Деякі припустили, що акторка просто розіграла Кіммела, адже вона відома своїми ексцентричними жартами.
