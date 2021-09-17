Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после двухмесячного отсутствия

Кейт Миддлтон вернулась к работе. Она посетила персонал военной базы, который занимался эвакуацией из Афганистана. После двух месяцев отсутствия в публичном пространстве герцогиня имеет свежий вид. Как пишет People, это первая официальная появление жены принца Уильяма на публике после летних каникул. На военную базу герцогиня прибыла в военном вертолете Sikorsky S-76 и уже опубликовала пост в соцсетях, назвав военных "невероятными людьми". Для официального визита она оделась демократично и элегантно. Кейт осмотрела самолет, на котором была осуществлена ​​эвакуация, и поговорила с военными. Операция стала крупнейшей в Великобритании за последние 70 лет: с 14 по 28 августа более 15 000 человек были вывезены из Кабула Королевскими военно-воздушными силами.

Кейт Миддлтон - фото из открытых источников





Для выхода Кейт выбрала стильный костюм в деловом стиле, который состоит из двубортному блейзера цвета слоновой кости бренда Reiss, темно-синих брюк с высокой посадкой и широкими штанинами и белой блузки Jane Atelier.





Напомним, Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон как "замечательную". Несмотря на нынешние недоразумения в королевской семье, первая встреча, когда Гарри познакомил Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прошла положительно. Во время разговора супругов с Би-би-си Мишалем Хусияном Меган описала встречу как очень положительную, используя одно слово для точности момента — "замечательная". Об этом сообщает издание The Mirror.

У принца Гарри и Меган был бурный роман после поездки в Ботсвану, прежде чем Гарри предложил ей руку и сердце во время "уютной ночи" в коттедже в Кенсингтонском дворце в 2017 году. Вспоминая встречу между Меган и Кейт, принц Гарри сказал: "Это было захватывающе. И тогда Уильям стремился встретить ее, и Кейт тоже..." Меган Маркл также во время разговора похвалила семью принца Гарри за то, что ее хорошо поздравила и встретила его бабушка — королева Елизавета II.

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