logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

45647.60

ETH/USD

1744.47

LTC/USD

180.40

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Киану Ривзу предложили роль в новом фильме Marvel
commentss НОВОСТИ Все новости

Киану Ривзу предложили роль в новом фильме Marvel

В данный момент Киану Ривз еще не подписал контракт со студией Marvel

сегодня, 13:17
Автор:

Елизавета Черных

Кинематографическая вселенная Marvel предложила роль канадскому актеру Киану Ривзу в своем новом фильме. Данную информацию обнародовал 24 канал, ссылаясь на источник Esquire. 

Киану Ривзу предложили роль в новом фильме Marvel

Киану Ривзу предложили роль в новом фильме Marvel - фото из открытых источников

Сообщается, что звезда "Матрицы" Киану Ривз может сыграть роль главного злодея Крейвена-охотника, известного как Сергей Николаевич Кравинов.  СМИ также сообщает, что кинолента "Крейвен" режиссера Джей Си Чандора будет являться спин-оффом новой серии фильмов о "Человеке-пауке".

Источник сообщает, что в данный момент Киану Ривз еще не подписал контракт со студией Marvel: 

"Мы ведем с ним переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Мы общаемся с Киану Ривзом... Я не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это", – рассказал президент Marvel Studios Кевин Файги.

К слову, Крейвен-охотник или Сергей Николаевич Кравинов — российский суперзлодей из комиксов Marvel, согласно сюжету которых, он маниакально настроен на крупную дичь и стремится одолеть Человека-паука, чтобы доказать всему человечеству, что он величайший охотник в мире. Злодей имеет ряд суперспособностей, включая сверхчеловеческие силу, скорость, выносливость, гибкость и рефлексы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский красавчик Киану Ривз, который сейчас работает над четвертой частью научно-фантастического фильма "Матрица", кардинально сменил образ. Актер состриг свои черные волосы и бородку, однако, это никак не испортило его внешний вид. Фотографии с новой прической Киану появились на его фан-страничке в Instagram.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kino.24tv.ua/ru/kianu-rivz-mozhet-prisoedinitsja-k-marvel-emu-poslednie-novosti_n1537478
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ