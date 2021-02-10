Кинематографическая вселенная Marvel предложила роль канадскому актеру Киану Ривзу в своем новом фильме. Данную информацию обнародовал 24 канал, ссылаясь на источник Esquire.

Киану Ривзу предложили роль в новом фильме Marvel - фото из открытых источников

Сообщается, что звезда "Матрицы" Киану Ривз может сыграть роль главного злодея Крейвена-охотника, известного как Сергей Николаевич Кравинов. СМИ также сообщает, что кинолента "Крейвен" режиссера Джей Си Чандора будет являться спин-оффом новой серии фильмов о "Человеке-пауке".

Источник сообщает, что в данный момент Киану Ривз еще не подписал контракт со студией Marvel:

"Мы ведем с ним переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Мы общаемся с Киану Ривзом... Я не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это", – рассказал президент Marvel Studios Кевин Файги.

К слову, Крейвен-охотник или Сергей Николаевич Кравинов — российский суперзлодей из комиксов Marvel, согласно сюжету которых, он маниакально настроен на крупную дичь и стремится одолеть Человека-паука, чтобы доказать всему человечеству, что он величайший охотник в мире. Злодей имеет ряд суперспособностей, включая сверхчеловеческие силу, скорость, выносливость, гибкость и рефлексы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский красавчик Киану Ривз, который сейчас работает над четвертой частью научно-фантастического фильма "Матрица", кардинально сменил образ. Актер состриг свои черные волосы и бородку, однако, это никак не испортило его внешний вид. Фотографии с новой прической Киану появились на его фан-страничке в Instagram.





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