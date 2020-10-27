Киану Ривз изменил прическу и помолодел на несколько лет

Киану Ривз |Emma McIntyre | Getty Images

Голливудский красавчик Киану Ривз, который сейчас работает над четвертой частью научно-фантастического фильма "Матрица", кардинально сменил образ. Актер состриг свои черные волосы и бородку, однако, это никак не испортило его внешний вид. Фотографии с новой прической Киану появились на его фан-страничке в Instagram.

На кадрах видно, как актер вышел из машины своей возлюбленной Александры Гранд и направляется на съемочную площадку. Ради роли в кинокартине актеру пришлось состричь свои шикарные волосы и бородку, которые делали его более брутальным.

Однако, новый образ звезде "Матрицы" вполне идет, фанаты отметили, что с новой прической он помолодел на несколько лет: "Как всегда шикарно", "С длинными волосами или без, Киану — выглядит превосходно", "Он выглядит красивее и моложе", — отметили пользователи сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новую возлюбленную Киану Ривза, которую он представил миру в конце 2019 года, преследует фанатка актера. Художница подала в суд на женщину и получила охранный ордер, который запрещает поклоннице Ривза подходить к ней ближе чем на 100 метров.

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