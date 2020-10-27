Ким Кардашьян показала фигуру в микро-бикини и собрала семь миллионов лайков (ФОТО)

Американская модель и актриса Ким Кардашьян в своем Инстаграм опубликовала очередное эротическое фото.

Судя по кадру, она находится где-то на тропическом острове, на котором ну очень мало людей. 40-летняя Кардашьян так отпраздновала свой день рождения, который у нее был 21-го октября. На ней желтые очки, платок и откровенный купальник, который едва скрывает всю красоту тела.

"А вот и 40", — лаконично подписала пост модель.

На данный момент публикация собрала более семи миллионов лайков.





Как ранее сообщали "Комментарии", Ким Кардашьян надумала развестись с мужем.

О своих испытаниях, которые довелось пройти, знаменитость рассказала в откровенном интервью для издания Grazia. Она подробно вспомнила, что ухаживала за своим возлюбленным совершенно одна: без помощи медсестер, врачей и прислуги. А самое сложное было то, что популярный рэпер заболел этим недугом еще в самом начале пандемии, когда никто понятия не имел, как же правильно его лечить.



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