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"Страшное воспоминание для меня": Ким Кардашьян снова пожаловалась на мужа

Супруг Ким заболел в самом начале пандемии, когда еще никто не знал, как правильно лечить коронавирус

сегодня, 17:58
Автор:

Любовь Блажко

Известная американская актриса и фотомодель поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда ее муж Канье Уэст заболел коронавирусом. Об этом пишет издание lenta.

"Страшное воспоминание для меня": Ким Кардашьян снова пожаловалась на мужа

Ким Кардашьян. Фото: bb.lv

О своих испытаниях, которые довелось пройти, знаменитость рассказала в откровенном интервью для издания Grazia. Она подробно вспомнила, что ухаживала за своим возлюбленным совершенно одна: без помощи медсестер, врачей и прислуги. А самое сложное было то, что популярный рэпер заболел этим недугом еще в самом начале пандемии, когда никто понятия не имел, как же правильно его лечить. 

Звезда говорит, что в тот момент ее больше всего пугала неопределенность и неизвестность, а дома с ней было только 4 детей, которым тоже нужна была ее забота. 

В интервью Кардашьян говорила, что ей приходилось менять постель мужу в специальном защитном костюме, а также помочь ему встать, когда это было необходимо. 

"Смена постели в перчатках и защитном экране для лица — страшное воспоминание для меня", — подытожила она. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Кардашьян приняла окончательное решение о разводе с рэппером Канье Уэст. Как отмечают источники из окружения звездной пары, модель не выдержала постоянных конфликтов и нервной обстановки дома, которая спровоцирована разногласиями. Кроме того, она все еще помнит время, когда Уэст усиленно занимался карьерой и не был готов к отцовству, тогда он весьма огорчился на признание Ким, что она беременна и попросил ее сделать аборт.


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