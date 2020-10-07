"Страшное воспоминание для меня": Ким Кардашьян снова пожаловалась на мужа

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Любовь Блажко
Известная американская актриса и фотомодель поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда ее муж Канье Уэст заболел коронавирусом. Об этом пишет издание lenta.
Ким Кардашьян. Фото: bb.lv
О своих испытаниях, которые довелось пройти, знаменитость рассказала в откровенном интервью для издания Grazia. Она подробно вспомнила, что ухаживала за своим возлюбленным совершенно одна: без помощи медсестер, врачей и прислуги. А самое сложное было то, что популярный рэпер заболел этим недугом еще в самом начале пандемии, когда никто понятия не имел, как же правильно его лечить.
Звезда говорит, что в тот момент ее больше всего пугала неопределенность и неизвестность, а дома с ней было только 4 детей, которым тоже нужна была ее забота.
В интервью Кардашьян говорила, что ей приходилось менять постель мужу в специальном защитном костюме, а также помочь ему встать, когда это было необходимо.
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