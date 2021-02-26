Кинозвезда Мишель Пфайффер поделилась секретом потрясающего внешнего вида

По словам кинодивы, все дело в спорте и полноценном отдыхе, сообщает popcornnews.ru.

Мишель Пфайффер (фото из открытых источников)

"Ты должен правильно питаться, заниматься спортом и спать… Самый большой секрет: никакого секрета нет. Мы всегда ищем какой-то волшебный метод, но это неправильно", — поделилась своим секретом с поклонниками Мишель Пфайффер.

Звезда уточнила, что сама придерживается данных правил только в те периоды, когда нет съемочного процесса. Во время съемок актриса "разрешает себе съесть что-нибудь вредное или выпить больше вина, чем обычно".

При этом Пфайффер призналась, что нарушение режима позволяет себе довольно редко и это исключение из правил. Главный секрет отличной формы, по мнению актрисы, — самодисциплина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и карантина в мире, мест для отдыха стало совсем немного. Куда отправились украинские селебрити, чтобы не скучать дома, рассказываем ниже. Известная украинская балерина Екатерина Кухар сообщила, что планировала вместе с семьей понежиться в теплой стране у моря. Однако планы так и не воплотились в реальность. Екатерина сообщила, что, возможно, посетит своих друзей во Львове и покажет город детям, ведь они там еще ни разу не были. Популярная актриса Ольга Сумская со своей семьей уже традиционно поехали отдыхать в Карпаты. Там счастливая семья катается на сноуборде и радуется снегу.

DZIDZO в этом году на зимние каникулы отправится к близким людям во Львовскую область. Однако певец мечтал попасть к своей маме, которая сейчас находится в Португалии. Звездная пара — Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели на Бали. Ежедневно они делятся своими эмоциями от путешествия с подписчиками в Инстаграме.

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