Где отдыхают украинские звезды зимой

Из-за пандемии коронавируса и карантина в мире, мест для отдыха стало совсем немного. Куда отправились украинские селебрити, чтобы не скучать дома, рассказываем ниже.

Зимний отдых украинских звезд. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская балерина Екатерина Кухар сообщила, что планировала вместе с семьей понежиться в теплой стране у моря. Однако планы так и не воплотились в реальность. Екатерина сообщила, что, возможно, посетит своих друзей во Львове и покажет город детям, ведь они там еще ни разу не были.

Популярная актриса Ольга Сумская со своей семьей уже традиционно поехали отдыхать в Карпаты. Там счастливая семья катается на сноуборде и радуется снегу.



DZIDZO в этом году на зимние каникулы отправится к близким людям во Львовскую область. Однако певец мечтал попасть к своей маме, которая сейчас находится в Португалии.

Звездная пара — Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели на Бали. Ежедневно они делятся своими эмоциями от путешествия с подписчиками в Инстаграме.

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Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец планирует улететь в Египет вместе с семьей. Ранее ему мешали это сделать съемки, участие во многих проектах и выступления.

Напоминаем, что Потапа шокировал подарок от Насти Каменских. Певец поделился фотографией подарка от которого он в восторге. Неординарный сюрприз оценили и фанаты звездной пары. Что это за подарок, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщил, что известная модель Ким Кардашьян планирует расстаться со своим мужем Канье Уэстом. На эти новогодние праздники супруги даже отдыхали отдельно друг от друга. Модель уже обратилась к своему адвокату, чтобы подготовить иск в суд и окончательно расстаться с рэпером.

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