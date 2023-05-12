Киркоров оправдался, почему «пропускает» Евровидение и дал прогнозы по поводу финалистов конкурса

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".
Филипп Киркоров. Фото из открытых источников
Скандальный артист придумал объяснение для поклонников, почему он вне участия в Евровидении. По его словам, это не потому, что Россию бойкотируют в конкурсе, а в знак любви к РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В то же время, он поделился теорией, кто все-таки дойдет до финала и будет бороться за главный приз.
В прошлом году организаторы исключили Россию из перечня стран-участниц Евровидения из-за ее агрессии на территории соседа. На песенном конкурсе даже не хотят видеть делегации россиян. Однако, в 2022 году российскому артисту Киркорову все же удалось пробраться на Евровидение, несмотря на запреты. Теперь же, упорный поклонник Путина и в прошлом — фанат песенного конкурса, может смотреть его только через экран телевизора.
В последний раз он участвовал в Евровидении еще в 1995 году, тогда Киркоров занял 17 место.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – "Вне политики": Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на финале Евровидения. Организаторы "Евровидения-2023" лишили президента Украины возможности достучаться до мирового сообщества через выступление в финале песенного конкурса, которое состоится 13 мая в Ливерпуле.
Обсуждения
Новости