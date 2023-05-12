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Киркоров оправдался, почему «пропускает» Евровидение и дал прогнозы по поводу финалистов конкурса

Российский певец Филипп Киркоров вздохнув, заявил, что в этом году будет смотреть «Евровидение -2023» по телевизору. Также он высказался, почему не смог пролезть на конкурс

сегодня, 12:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

Киркоров оправдался, почему «пропускает» Евровидение и дал прогнозы по поводу финалистов конкурса

Филипп Киркоров. Фото из открытых источников

Скандальный артист придумал объяснение для поклонников, почему он вне участия в Евровидении. По его словам, это не потому, что Россию бойкотируют в конкурсе, а в знак любви к РФ.


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"Пропускаем мы Евровидение в очередной раз. Из солидарности с Россией. Но будем смотреть по телевизору. Никто не отменял просмотр", — чуть не пустив слезу, заявил Киркоров.

В то же время, он поделился теорией, кто все-таки дойдет до финала и будет бороться за главный приз.

"Какие ваши ставки? Кто, по вашему мнению, победит в этом году: Швеция, Финляндия или Израиль? Вот, по моему мнению, тройка победителей, которые в этом году будут бороться за главный приз — хрустальный микрофон", — подчеркнул певец.

В прошлом году организаторы исключили Россию из перечня стран-участниц Евровидения из-за ее агрессии на территории соседа. На песенном конкурсе даже не хотят видеть делегации россиян. Однако, в 2022 году российскому артисту Киркорову все же удалось пробраться на Евровидение, несмотря на запреты. Теперь же, упорный поклонник Путина и в прошлом — фанат песенного конкурса, может смотреть его только через экран телевизора.

В последний раз он участвовал в Евровидении еще в 1995 году, тогда Киркоров занял 17 место.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – "Вне политики": Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на финале Евровидения. Организаторы "Евровидения-2023" лишили президента Украины возможности достучаться до мирового сообщества через выступление в финале песенного конкурса, которое состоится 13 мая в Ливерпуле.

 



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/kirkorov-ne-sumel-prolezt-na-evrovidenie-i-pridumal-etomu-opravdanie-video-12253503.html
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