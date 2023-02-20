Киркоров открыл истинную причину развода с Пугачевой

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров состоял в официальном браке с другой звездной исполнительницей Аллой Пугачевой с 1994 по 2005 год. О звездных супругах говорили, что это идеальная пара и верили, что их любовь на десятилетие. У Аллы Филипп был четвертым мужем, а Примадонна для Киркорова так и осталась одной официальной женой.

Киркоров через 20 лет назвал истинную причину развода с Пугачева (фото из открытых источников)

За 18 лет, сколько времени прошло после развода, когда все думали, что здесь причина – молодой пародист Максим Галкин, Филипп Киркоров признал, что главная причина развода – многочисленные измены певца. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на росСМИ.

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Об этом звездный российский исполнитель заявил во время российского шоу "Маска", где певец откровенно общался с молодой участницей. Певец спросил, не изменяла ли она своему любимому, учасница сказала, что никогда так не делает.

"Я всегда ходил налево. Поэтому со мной и развелись", — ответил Филипп Бедросович.

При этом известно, что официально теперь российский звездный певец одинок. Киркорова часто винят в романах с юными подопечными, как и с другими певческими коллегами. Также ходили всяческие слухи об ориентации певца, но Киркоров никак не комментирует такие разговоры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Не только предательница, но и разлучница: Лорак рассекретила нового любимого. Опальная исполнительница Ани Лорак таки открыла своего бойфренда. Его зовут Исаак Вижраку. Исходя из информации, указанной в социальных сетях, избранник певицы-изменницы — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель позитивной кармы".