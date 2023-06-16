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Киркоров с отвращением прошелся по Галкину и заговорил об отношениях с Пугачевой

Киркоров заявил, что его не интересует информация о жизни Галкина

сегодня, 01:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Знаменитость с  РФ Филипп Киркоров по своему прокомментировал отношение к бывшему российскому юмористу и мужу своей экс-жены Аллы Пугачевой. Еще один сторонник политики Кремля заявил журналистам, что его совсем не беспокоит, что делает или что там говорит в его адрес Максим Галкин.

Киркоров с отвращением прошелся по Галкину и заговорил об отношениях с Пугачевой

Максим Галкин (фото из открытых источников)


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Своё мнение Киркоров озвучил в Петербурге, куда приехал на конференцию. Журналисты спросили у него, что певец думает о муже своей экс-жены. Журналисты интересовались, как знаменитость относится к взглядам Галкина, осуждающего войну.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует ", — сказал экс-супруг Аллы Пугачевой, общаясь на эту тему с журналистами.

Дальше гость из Москвы вспомнил о Примадонне. И романтично назвал ее "легендой". Однако, по утверждению Киркорова, он с бывшей женой уже давно не общался.

"Великолепная певица Алла Пугачева — это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже более пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", — подытожила знаменитость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Киркоров оправдался, почему "пропускает" Евровидение и дал прогнозы по поводу финалистов конкурса. Скандальный артист придумал объяснение для поклонников, почему он вне участия в Евровидении. По его словам, это не потому, что Россию бойкотируют в конкурсе, а в знак любви к РФ.



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