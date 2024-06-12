Клопотенко объяснил, почему не воюет на войне и ходил ли в военкомат

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Slava Kot
Самый популярный украинский повар Евгений Клопотенко объяснил, что не идет в армию, ведь "принесет больше пользы", оставаясь гражданским и делая работу на своем месте. Также Клопотенко рассказал, обновил ли он свои данные в ТЦК.
Украинский повар Евгений Клопотенко. Фото из открытых источников
37-летний Евгений Клопотенко дал интервью изданию "Ты Киев", в котором рассказал, почему не берет оружие в руки для защиты Украины. По словам Клопотенко, он может приносить больше пользы, находясь в тылу.
Украинский повар подчеркнул, что активно информирует мир об Украине и занимается "гастродипломатией".
Также, по словам Клопотенко, он посетил ТЦК в мае, где обновил свои данные. Это произошло в первый день вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Клопотенко назвал украинское блюдо, которое может оказаться следующим в списке ЮНЕСКО после борща.
Также "Комментарии" писали об украинском писателе и музыканте Сергее Жадане, который объявил, что присоединился к рядам ВСУ. По его примеру в армию также присоединился участник музыкальной группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.
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