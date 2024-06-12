Клопотенко объяснил, почему не воюет на войне и ходил ли в военкомат

Самый популярный украинский повар Евгений Клопотенко объяснил, что не идет в армию, ведь "принесет больше пользы", оставаясь гражданским и делая работу на своем месте. Также Клопотенко рассказал, обновил ли он свои данные в ТЦК.



Украинский повар Евгений Клопотенко. Фото из открытых источников

37-летний Евгений Клопотенко дал интервью изданию "Ты Киев", в котором рассказал, почему не берет оружие в руки для защиты Украины. По словам Клопотенко, он может приносить больше пользы, находясь в тылу.

"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в терроборону в маленькой деревне не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте", — сказал Клопотенко.

Украинский повар подчеркнул, что активно информирует мир об Украине и занимается "гастродипломатией".

"Ведь с первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом", — рассказал Клопотенко.

Также, по словам Клопотенко, он посетил ТЦК в мае, где обновил свои данные. Это произошло в первый день вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Клопотенко назвал украинское блюдо, которое может оказаться следующим в списке ЮНЕСКО после борща.

Также "Комментарии" писали об украинском писателе и музыканте Сергее Жадане, который объявил, что присоединился к рядам ВСУ. По его примеру в армию также присоединился участник музыкальной группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.