Комик-путинист решил бежать из России, чтобы не попасть на войну

Звездный юморист из РФ Михаил Галустян теперь имеет армянское гражданство. Комик, до этого активный и выступавший за поддержку кровавой кремлевской политики и, при этом, возглавлявший патриотическое движение "Юнармия", спонсировавшееся Кремлем, теперь утверждает, что в Ереване он будет заниматься собственными авторскими проектами.

Михаил Галустян (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос армянского издания News.am юморист заявил:

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"Справедливость победила. Я наконец получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец получил".

Еще Галустян подробно рассказал, что будет делать в Ереване. Но пользователи соцсетей открыто выражают свои мысли, что не верят в то, о чем он говорит – они доказывают, что юморист получил гражданство другой страны для того, чтобы уйти от мобилизации в РФ.

"Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов. И, конечно же, после съемки нужно куда-то вернуться. Я хочу вернуться в "Клубный дом Параджанова", — заверил экс-сторонник Путина.

Граждане РФ положительно не оценивают поступок популярного комика и внесли его в список предателей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшая в оккупацию артистка "Дизель Шоу" пошла работать на россиян. Артистка из юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, более двух недель пережившая оккупацию, находясь неподалеку от Киева, согласилась работать на представителей РФ. Об этом артистка написала в социальных сетях, обнародовав фото во время съемки шоу.