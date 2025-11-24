«Конец целой эпохи»: умер Дхармендра — самый горячий герой Болливуда, с чьими фото фанатки спали под подушкой

Его называли "настоящим мужем Болливуда", "горячим Дгарамом" и даже "греческим богом". Дхармендра, один из самых известных актеров в истории индийского кино, скончался в Мумбаи на 90-м году жизни. О смерти мегазвезды сообщает BBC.

Болливуд в трауре: умер Дхармендра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в прощальном обращении заявил, что кончина Дхармендры — конец целого поколения в кино. И это не преувеличение — актер снялся более чем в 300 фильмах и стал символом романтики, храбрости и эталоном мужской привлекательности.

Самой известной его ролью стала Вера из культового боевика Sholay (1975) — персонаж, сделавший его всенародным любимцем. Песни с его участием возглавляли хит-парады, а фанатки клали его под подушку. Мадхури Дикшит называла его "самым красивым мужчиной, которого видела на экране", Салман Кхан – "идеалом мужской красоты", а Джая Баччан – "настоящим греческим богом".

Несмотря на культ внешности, актер скромно повторял: это награда "природы и родителей". В 60–70-х он стал романтическим героем, работал с известнейшими актрисами своего времени, а затем закрепил статус экшен-звезды, часто выполняя трюки без дублеров.

Отдельная страница его жизни — безумно популярный экранный тандем с Хэмой Маллини, переросший в брак и одну из самых резонансных романтических историй Болливуда.

Хотя он никогда не был "номером один" в рейтингах звезд, его влияние на индустрию ощутимо и сегодня. В 1997 году Дхармендра получил награду Filmfare "За жизненные достижения", а в 2012 – государственную награду Падма Бхушан.

До последних лет он продолжал сниматься, появляться в шоу, общаться с фанатами и даже играть вместе с сыновьями Санни и Бобби Деолами.

Новость о его смерти повлекла за собой настоящий взрыв эмоций в соцсетях. "Он был героем, которым хотел быть каждый парень", — написал актер Акшай Кумар. Режиссер Каран Джохар назвал это "пустотой, которую никто не заполнит".

Дхармендра навсегда останется душой "Sholay" и сердцем Болливуда, говорят фанаты.

