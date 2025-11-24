«Кінець цілої епохи»: помер Дхармендра — найгарячіший герой Боллівуда, з чиїм фото фанатки спали під подушкою

Його називали "справжнім чоловіком Боллівуда", "гарячим Дгарамом" і навіть "грецьким богом". Дхармендра, один із найвідоміших акторів в історії індійського кіно, помер у Мумбаї на 90-му році життя. Про смерть мегазірки повідомляє BBC.

Боллівуд у жалобі: помер Дхармендра

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у прощальному зверненні заявив, що кончина Дхармендри — "кінець цілого покоління в кіно". І це не перебільшення — актор знявся у понад 300 фільмах і став символом романтики, хоробрості та еталоном чоловічої привабливості.

Найвідомішою його роллю став Віру з культового бойовика Sholay (1975) — персонаж, що зробив його всенародним улюбленцем. Пісні з його участю очолювали хіт-паради, а фанатки клали його фото під подушку. Мадхурі Дікшит називала його "найкрасивішим чоловіком, якого бачила на екрані", Салман Кхан — "ідеалом чоловічої краси", а Джая Баччан — "справжнім грецьким богом".

Попри культ зовнішності, актор скромно повторював: це заслуга "природи й батьків". У 60–70-х він став романтичним героєм, працював з найвідомішими актрисами свого часу, а згодом закріпив статус екшен-зірки, часто виконуючи трюки без дублерів.

Окрема сторінка його життя — шалено популярний екранний тандем із Хемою Малліні, який переріс у шлюб і одну з найрезонансніших романтичних історій Боллівуда.

Хоча він ніколи не був "номером один" у рейтингах зірок, його вплив на індустрію відчутний і сьогодні. У 1997 році Дхармендра отримав нагороду Filmfare "За життєві досягнення", а у 2012 — державну нагороду Падма Бхушан.

До останніх років він продовжував зніматися, з’являтися у шоу, спілкуватися з фанатами та навіть грати разом із синами — Санні та Боббі Деолами.

Новина про його смерть спричинила справжній вибух емоцій у соцмережах. "Він був героєм, яким хотів бути кожен хлопець", — написав актор Акшай Кумар. Режисер Каран Джохар назвав це "порожнечею, яку не заповнить ніхто".

Дхармендра назавжди залишиться душею “Sholay” і серцем Боллівуду, кажуть фанати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що українського музиканта Сергія Бабкіна тимчасово затримала поліція Сербії після того, як під час огляду багажу в міжнародному аеропорту Белграда співробітники безпеки знайшли у його сумці бойові гільзи.