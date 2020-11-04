«Конфетка»: Надя Дорофеева стала брюнеткой (фото)

30 октября состоялся последний концерт группы "Время и Стекло", после чего продюсеры заявили, что каждый участник начинает самостоятельную творческую деятельность. И по этому случаю солистка группы решила кардинально изменить имидж, перекрасив цвет волос.

Надя Дорофеева. Фото: wikimedia.org

Так, на своей станице в социальных сетях Дорофеева опубликовала сторис, на которых продемонстрировала свое яркое перевоплощение.

"Отличный съёмочный день! Скоро много нового на YouTube канале", — написала знаменитость.



Поклонники пока так и не смогли понять, парик это или действительно новый образ их кумира. Но в комментариях они написали, что такой цвет волос ей очень идет.

На фотографиях украинская артистка позирует в коричневом кожаном костюме, дополнив его высокими черными сапогами. Из аксессуаров она выбрала колье золотого цвета, которое выгодно подчеркнуло весь наряд.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дорофеева примерила дерзкий образ. Певица позирует на фоне стены в мини-юбке черного цвета с пикантным вырезом, который идеально подчеркивает ее стройные ножки. Свой образ она дополнила полупрозрачным топом с длинным рукавом с зелеными вставками. Она соединила его с коротким пиджаком, который завязала чуть выше пояса.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!